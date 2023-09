Jackery: Neue Powerstationen mit Rabatt verfügbar – Jackery, bekannt für tragbare und umweltfreundliche Stromlösungen, stellte zur IFA zwei neue Powerstations seiner renommierten Plus-Serie vor. Der Explorer 300 Plus und sein größerer Bruder, der Explorer 1000 Plus, erweitern das Produktportfolio des Unternehmens.

Der Explorer 300 Plus: Handliche Stromquelle mit Solarmodul

Als ultraportabler Solargenerator überzeugt der Explorer 300 Plus vor allem durch seine Kompaktheit und Leichtigkeit. Mit einem Gewicht von nur 3,75 kg und einer Kapazität, die es ihm ermöglicht, elektrische Geräte zuverlässig zu versorgen, ist er ein idealer Begleiter für unterwegs. Das Gehäuse wurde so gestaltet, dass es leicht zu tragen ist und dabei auch optisch punktet. Fünf unterschiedliche Anschlüsse bieten Nutzern Flexibilität bei der Stromversorgung. Das Besondere: Ein 40 Watt Mini-Solarmodul sorgt für umweltfreundlichen Energienachschub. Dieses wasserdichte Modul kann Sonnenlicht effizient in Energie umwandeln und hat zudem eine IEC-Zertifizierung des TÜV-Rheinland.

Explorer 1000 Plus: Für den größeren Energiehunger

Der Explorer 1000 Plus bietet mehr Kapazität und kann bei Bedarf sogar mit bis zu drei Battery Packs erweitert werden. Diese Flexibilität ermöglicht es, eine Vielzahl von elektrischen Geräten zuverlässig zu versorgen. Die tragbare Powerstation ist nicht nur leistungsstark, sondern auch langlebig, mit einer Lebensdauer von mehr als 10 Jahren bei täglicher Nutzung. Die zwei mitgelieferten 100 Watt Solarmodule sorgen zusätzlich für umweltfreundliche Energie.

Jackery legt Wert auf die Sicherheit seiner Produkte. Die neue Plus-Serie bietet daher eine Vielzahl von Schutzmechanismen. Die hauseigene "ChargeShield" Schnellladetechnologie garantiert nicht nur schnelles Aufladen, sondern schützt auch den Akku, während gestufte Ladealgorithmen die Sicherheit und Lebensdauer erhöhen.

Interessierte können die neuen Jackery-Produkte bereits erwerben. Der Explorer 300 Plus kostet 349 Euro, das Set mit dem Mini-Solarpanel liegt bei 449 Euro. Für den Explorer 1000 Plus werden 1.299 Euro fällig, während das zugehörige Battery Pack 1000 Plus 799 Euro kostet. Wer sich jedoch schnell entscheidet, kann von Sonderangeboten profitieren, die auf Amazon und im eigenen Onlineshop von Jackery verfügbar sind.