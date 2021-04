Google Maps: Top-Feature jetzt auch in Deutschland – Mittlerweile gehört die App Google Maps zum Standard, wenn es um Navigation geht. Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass sie zu den meistinstallierten Apps der Welt zählt. Im Play Store wurde die Anwendung über fünf Milliarden Mal heruntergeladen.

Logischerweise versucht Google stetig, seine Navi-App mit immer neuen Verbesserungen weiterzuentwickeln. Nun bekommen deutsche Nutzer ein Top-Feature präsentiert: Die Rede ist vom „Assistant Driving Mode“, der bis dato nur außerhalb unserer Grenzen, vorrangig in den USA, nutzbar war. Das neue Merkmal dürfte alle Anwender nicht nur begeistern, sondern eine echte Hilfe sein.

Denn der „Assistant Driving Mode“ ermöglicht per Spracheingabe, dass man Textnachrichten verfassen und Anrufe zu starten kann, beispielweise über den beliebten Messenger-Dienst WhatsApp. Alternativ lassen sich damit eingegangene Nachrichten vorlesen. Der Clou diesbezüglich ist, dass man den Google-Maps-Navigationsbildschirm dafür nicht verlassen muss.

Mit dem „Driving Mode“ will Google gleich zwei Faktoren abdecken. Zum einen erleichtert das Feature während der Fahrt die Steuerung von Android-Funktionen und zum anderen will man damit die gefährliche Handynutzung am Steuer begrenzen. Eine ebenso kluge wie tolle neue Funktion, wie wir finden – weitere Neuerungen sind seitens Google Maps in den kommenden Monaten in Planung.

Dazu gehört unter anderem das Anzeigen von Wetterinformationen sowie von Routen, die den geringsten CO2-Ausstoß verursachen.

Quelle: chip.de