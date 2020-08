Fernseher: Xiaomi verkauft ersten transparenten TV – Kaum zu glauben eigentlich, dass Fernseher vor gar nicht allzu langer Zeit noch fast so groß und schwer waren wie Elefantenbabys. Na gut, vielleicht nicht ganz so groß und schwer, aber stellt mal eine fette Röhre von damals den eleganten Flachbildschirmen von heute gegenüber, dann passt der Vergleich schon.

Doch auch der aktuelle Standard wird eines Tages wohl ähnlich plump anmuten, wie die Televisionäre aus dem Hause Xiaomi anlässlich ihres zehnten Jubiläums schon jetzt mit dem „Mi TV Lux Transparent Edition“ eindrucksvoll vorwegnehmen.

Dabei handelt es sich nämlich um den ersten in Masse produzierten Fernseher mit durchsichtigem Display.

Den Marketingbildern zufolge können dabei Bilder oder Videos mit Alpha-Kanal – sprich: mit einem durchsichtigen Hintergrund – und die entsprechend abgestimmte Benutzeroberfläche förmlich im Raum schweben. Schaut man wiederum einen Film, soll von dem Raum hinter dem Panel nichts mehr zu sehen sein.

Damit dies möglich ist, befinden sich die Schalttechnik und Hardware im Standfuß, der dadurch entsprechend größer und dicker ausfällt als gewohnt. Auch ein Dolby Atmos fähiger Lautsprecher findet dort Platz.

Das 5,7 Millimeter dünne OLED-Panel wird lediglich von einem schlanken Rahmen umhüllt, ist 55 Zoll groß und HDR-fähig. Mit stolzen 120 Hz ist die Bildfrequenz für ein TV-Gerät zudem überdurchschnittlich hoch. Dem Datenblatt zufolge liegt die Auflösung dafür lediglich bei 1.920 x 1.080 Pixeln. 4k ist also wohl nicht drin.

Befeuert wird das schicke Teil von einem ARM Cortex-A73-Prozessor mit vier Kernen, sowie einer Mali-G52 GPU. Des Weiteren stehen 3 GB Arbeitsspeicher und 32 GB Flash-Speicher zur Verfügung. Zwar handelt es sich bei den drei HDMI-Ports bloß um HDMI 2.0, für die Auflösung bei 120 Hz ist das aber vollkommen ausreichend.

Den Xiaomi Mi TV Lux Transparent Edition kann man in China bereits vorbestellen. Rund 50.000 Yuan, also etwa 6.133 Euro, kostet das schicke Teil. Ausgeliefert werden soll dann am 26. August.

Darüber, ob der Fernseher auch außerhalb Chinas angeboten werden soll, schweigt sich Xiaomi noch aus. Allerdings befinden sich transparente TVs auch bei Herstellern wie Panasonic und LG in der Mache, so dass wir uns auch hierzulande in absehbarer Zeit lichtdurchlässige TV-Geräte ins heimische Wohnzimmer stellen können.

Quelle: notebookcheck.com