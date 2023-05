Entwicklung läuft „zu 100 Prozent“: Sony arbeitet an PS5 Pro und weiteren Geräten – Anfangs machten Gerüchte die Runde, dass man bei Sony an einem Mid-Generation-Modell der PlayStation 5 arbeiten soll. Also einer PS5 Pro zur PS5, so wie es zuvor bei der PS4 Pro zur PS4 auch der Fall war. Nun wurden neue Details bekannt, welche die Entwicklung dieser stärkeren PS5 betonen – doch die Sache könnte einen Wermutstropfen bergen. Bei Sony arbeitet man überdies an weiteren Geräten.

Ein Journalist aus den USA, Tim Henderson von „Insider Gaming“, will demnach erfahren haben, dass man bei Sony bereits „zu 100 Prozent“ an der PlayStation 5 Pro arbeite. Er betonte allerdings auch, dass dieses Projekt jederzeit gestrichen werden könne. Doch aktuellen Plänen zufolge sollen Sonys hauseigene Entwicklerstudios bereits binnen der nächsten Monate ihre Dev-Kits erhalten (Darunter versteht man entwicklerspezifische Konsolen mit mehr Funktionsumfang, Anm. d. Verf.).

Auch einen weiteren Zeitraum nannte er:

So sollen Drittentwickler aus Nicht-Sony-Studios ihre Dev-Kits der PlayStation 5 Pro bereits zum Jahresende bekommen. In seinem Bericht erläutert Henderson, dass weitere Playstation-Hardware für die Fans auf dem Weg sei. Offiziell bekannt ist in der Tat bereits das „Project Leonardo“. Hinter dem Arbeitstitel verbirgt sich ein Controller, mit dem Sony weitere wichtige Schritte auf dem Weg zur Inklusion gehen will – das Gamepad lässt sich personalisieren, sodass Menschen mit Behinderungen besser oder überhaupt erst Videospiele auf der PS5 genießen können.

Bereits im vierten Quartal 2023 soll Project Leonardo auf den Markt kommen. Bereits deutlich früher soll die Playstation 5 Slim das Licht der Welt erblicken: Schon für den September 2023 wird demnach eine Veröffentlichung erwartet. Dabei handelt es sich wie bei den Vorgänger-Generationen der PlayStation um eine deutlich schlankere PS5, die langfristig die wuchtige Standardkonsole ersetzen soll. Schon früher war an die Öffentlichkeit gedrungen, dass die Slim nur über ein externes, also abnehmbares und per Steckplatz oder Kabel verbundenes Laufwerk verfügen soll.

Auch heißt es, durch seine Bauform passe es nicht an die jetzige PS5 Digital.

Auch kabellose Audiogeräte geplant

Doch nicht nur in Sachen Konsolen, sondern auch bei der Versorgung mit Audiogeräten hat Sony Pläne für seine Spielerschaft. Zwei neue kabellose Geräte sollen noch in diesem Geschäftsjahr erscheinen – müssten demnach also bis spätestens März 2024 auf den Markt drängen. Es soll sich einerseits um In-Ear-Kopfhörer sowie ein neues Headset handeln. Zudem arbeitet man bei Sony am „Q Lite“. Dieses Handheld ist im Prinzip ein Dualsense-Controller.

Doch in das System wurde ein Bildschirm eingebaut. Es handelt sich um ein Streaming-Gadget: Das bedeutet, dass Inhalte einer laufenden PlayStation 5 über die Funktion Remote Play auf den eingebauten Bildschirm des Q Lite geströmt werden können. Die Auflösung liegt dabei bei 1080p, das Spielen mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde soll so möglich sein. Mit dem Gerät könnte man bei nur einem Fernseher im Haus also etwa dann weiter zocken, wenn ein Mitbewohner oder Familienmitglied den TV beansprucht.

Henderson zufolge soll das Gerät noch Ende 2023 auf den Markt kommen, wenn es nach den Plänen Sonys geht.

Quelle: chip.de