Ein neuer Schritt in der Fernsehtechnologie: Sony bringt neuen A95L QD-OLED-Fernseher auf den Markt – In einer neuesten Ankündigung wurde der Start des QD-OLED-Fernsehers A95L von Sony für Anfang September in Deutschland bekannt gegeben. Dieses Modell, welches als Nachfolger des A95K eingeführt wird, bringt eine beeindruckende Farbhelligkeit von bis zu 200 Prozent gegenüber seinem Vorgänger mit sich.

Das Spitzenmodell A95L ist mit dem überarbeiteten Cognitive Processor XRTM ausgestattet, welcher durch die XR Clear Image Technologie Unschärfen minimiert und für klare Bewegungen sorgt. Speziell für actionreiche Inhalte bietet diese Technologie eine bessere Darstellung.

Ein weiteres Highlight ist die Integration des Acoustic Center Sync. Diese Technologie synchronisiert das Audiosystem des Fernsehers mit dem Center-Kanal einer Sony Soundbar. Somit wird der Fernseher zum zentralen Lautsprecher und sorgt für ein fesselndes Home Entertainment-Erlebnis.

Für ein optimiertes Klangerlebnis unterstützt der A95L, in Verbindung mit einer Sony Soundbar, die 360 Spatial Sound Mapping-Technologie. Diese Technologie erzeugt sogenannte Phantomlautsprecher, die das gesamte Klangfeld optimieren. Der A95L verwendet auch die Acoustic Surface Audio+-Technologie, die den Bildschirm in Schwingungen versetzt und somit den ganzen Bildschirm in einen Lautsprecher verwandelt.

Gaming auf einem neuen Level

Gamern bietet der Sony A95L exklusive Funktionen, die das Spielerlebnis mit der PlayStation 5 intensivieren. Funktionen wie Tone Mapping mit HDR-Automatik und der automatische Genre-Bildmodus optimieren die Bildqualität beim Spielen und Streaming. Ein spezielles Gaming-Menü erlaubt es, Einstellungen schnell anzupassen, wie zum Beispiel VRR oder die Reduzierung der Bewegungsunschärfe. Für eine bessere Sichtbarkeit in dunklen Szenen kann der Black Equalizer verwendet werden, und mit den einstellbaren Fadenkreuzen wird das Zielen erleichtert. Ein kommendes Firmware-Update wird eine Anpassung der Bildgröße einführen, um in einem fokussierten Bereich zu spielen.

In Bezug auf die Umwelt setzt Sony mit seiner "Road to Zero"-Initiative auf eine Verringerung des Kunststoffverbrauchs. Es werden verschiedene Maßnahmen ergriffen, um den ökologischen Fußabdruck zu minimieren. Ein besonderer Fokus liegt auf der Verwendung von Recycling-Kunststoff SORPLAS für die rückwärtige Gehäuseabdeckung, wodurch der Verbrauch von neuem Kunststoff um etwa 60 Prozent gesenkt wird. Zusätzlich können Benutzer über das Eco Dashboard ihre Einstellungen zum Energiesparen anpassen.

Weitere Merkmale des Sony A95L

Der BRAVIA XR A95L bietet verschiedene Größenoptionen und verfügt über eine intelligente Bildverarbeitung durch den Cognitive Processor XR. Der QD-OLED-Bildschirm mit XR Triluminos Max-Technologie stellt Farben strahlend und lebendig dar. Google TV und die BRAVIA CORE App erweitern die Unterhaltungsmöglichkeiten, während Funktionen wie HDMI 2.1 und Unterstützung für Dolby Vision und IMAX Enhanced die Qualität der Darstellung weiter erhöhen. Der Fernseher präsentiert sich in einem eleganten Design mit einem Aluminiumrahmen in Seamless-Edge-Optik. Ein 3-fach-Multipositionsfuß bietet unterschiedliche Aufstellmöglichkeiten.

Zum Abschluss wurde eine neue App von Sony für die Kanalsortierung vorgestellt, die es den Nutzern ermöglicht, die Reihenfolge der Kanäle einfacher anzupassen.

