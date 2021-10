Der Xbox Series X „Mini-Fridge“: Zocker-Kühlschrank kommt im Winter – Er begann als Meme: Als Microsoft letztes Jahr seine Konsole Xbox Series X der Weltöffentlichkeit vorstellte, gab es im Netz Fotomontagen, die sie aufgrund ihrer unverkennbaren Form als Kühlschrank zeigten. Stimmen wurden laut, die einen solchen forderten. Das Ende der Geschichte: Nun ist bald der Xbox Mini-Kühlschrank für Zocker da – und kann bereits vorbestellt werden.

Es folgte seinerzeit ein erster Ausflug in die Realität in Form eines lebensgroßen, „schnellsten und leistungsstärksten Xbox Series X-Kühlschranks“ der Welt. Doch nach den öffentlichkeitswirksamen Stunts mit dem 180-Kilo-Monster lässt Microsoft nun praktischere Taten sprechen: Nachdem es auf Twitter zu einem regelrechten Krieg der beliebtesten Marken kam, schwor sich Xbox, die Mini-Kühlschrank-Memes für Endkunden zu realisieren.

Platz für zwölf Dosen und Leckereien

Während des Xbox E3 Showcase bekamen die Fans einen ersten Vorgeschmack auf ein mögliches Design – doch nun kommt er wirklich: Der Xbox Series X „Mini-Fridge“! Gemeinsam mit „Ukonic!“ entwickelte man einen Mini-Kühlschrank, der mit LEDs aufwartet und wie die neue Xbox Series X aussieht. Zwölf Getränkedosen passen in den Kühli, zudem wartet die Tür mit zwei Ablagen auf.

So habt ihr raschen Zugang zu euren liebsten Snacks. Genau wie bei der Konsole findet sich an der Vorderseite ein USB-Anschluss des Kühlschranks – damit könnt ihr Geräte laden. Dank Gleichstromadapter kann der Xbox Series X „Mini-Fridge“ auch unterwegs genutzt werden. Im Dezember 2021 soll das Gadget verfügbar sein – der Vorverkauf hat am 19. Oktober begonnen, der erste Schwung der begehrten Kühler war binnen Minuten ausverkauft.

Die erste Produktionswelle der Xbox Series X „Mini-Fridge“ war bei GameStop für 99 Euro unverbindliche Preisempfehlung erhältlich. Man möchte bei Microsoft jedoch so vielen Fans wie möglich Zugang zum Kühlschrank ermöglichen – daher werde man die regionale Verfügbarkeit im Jahr 2022 noch weiter ausbauen, heißt es in einer Mitteilung, „vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen und Einschränkungen je nach Markt“.

Weitere Informationen, wie ihr an euren „Xbox Series X Replica Mini Fridge Thermoelectric Cooler“ (= Mini-Fridge) kommt, findet ihr auf dem offiziellen Twitter-Kanal von Xbox.