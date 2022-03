Der Tineco Floor One S5 Combo im Test

Der Tineco Floor One S5 Combo im Test – Es gibt einen alten Scherz, demzufolge mehr Männer im Haushalt helfen würden, wenn es Aufsitz-Staubsauger gäbe. Gibt es zwar nicht, aber wir haben eine gute Alternative gefunden: den Tineco Floor One S5 Combo – ein Saugwischer, der das Reinigen harter Böden zu einer extrem entspannten Angelegenheit macht, und darüber hinaus mit einem genialen Twist daherkommt. Kurz: das perfekte Putzgerät für alle Technikbegeisterten.

Putzroboter erfreuen sich immer größerer Beliebtheit und leisten größtenteils auch einen guten Job – letzten Endes aber nur sehr oberflächlich. Ecken bleiben aufgrund der Bauweise oft schmutzig, und wenn das Teil über eine Wischfunktion verfügt, mangelt es dieser meist an Power, um den wirklich fiesen Dreck zuverlässig zu beseitigen. Wer Fliesen, Laminat oder Holzböden hat, kam also trotz des kleinen Helferleins nicht um den guten alten Wischmopp herum.

Das muss doch besser gehen, dachte man sich im Hause Tineco und ersann eine Reihe von smarten Akku-Geräten, um dem anachronistischen Feudel den Kampf anzusagen. Die Spitze dieser Entwicklung ist die S5-Serie, in welcher der S5 Combo eine ganz besondere Stellung einnimmt.

Der Floor One S5 Combo vereint nämlich Saugwischer und Handstaubsauger in einem.

Holt ihr euch das praktische Gerät für 449 Euro ins Haus, erhaltet ihr ein ebenso kompaktes wie umfangreiches Set zur Bodenpflege. Der eigentliche Saugwischer kommt dabei als modulares Gerät daher, welches aus einer Basis mit Frisch- und Schmutzwassertank sowie einem Antriebsgerät mit schickem LED-Display besteht.

Dazu gibt es noch einen Staubbehälter für die Funktion als Handstaubsauger, eine Fugen- und eine 2-in-1-Staubbürste, eine praktische Ladestation, Zubehörhalter zum Anstecken, einen Ersatzfilter und eine Ersatzreinigungswalze sowie eine Flasche Reinigungslösung.

Der Aufbau des Systems ist so einfach, dass er in einem kleinen Quickguide auf dem Kartondeckel Platz findet:

Einfach Griff und Antriebsgerät in die Basis stecken und schon ist das Teil theoretisch einsatzbereit. Natürlich sollte man den S5 Combo zunächst aber erst einmal voll aufladen, wozu ihr den Saugwischer einfach in die Ladestation stellt, nachdem ihr diese per Netzstecker mit Strom versorgt habt. Ein voller Ladezyklus benötigt etwa 3-4 Stunden.

Signalisiert euch die Anzeige auf dem Display, dass der Stromhunger gestillt ist, füllt ihr lauwarmes Wasser in den Frischwassertank, gebt eine Kappe Reinigungslösung hinzu und könnt direkt loslegen.