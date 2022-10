Loona: Der Haustierroboter kommt – Ein Haustier, das man weder füttern noch damit Gassi gehen muss? Ja, das wird es bald geben: mit dem Haustierroboter des Entwickler-Teams Jianbo. Das hat nämlich mit dem Kickstarter-Projekt „Loona“ einen kleinen süßen Roboter konzipiert, der sich wie ein Haustier verhalten soll, dabei Objekte erkennen und mit ihnen interagieren kann.

„Loona“ ist es ebenso möglich, Emotionen anhand von verschiedenen Gesichtsausdrücken auf einem 2,4-Zoll-LC-Panel und beweglichen Ohren zu simulieren. Für die Bild- und Bewegungserkennung ist im kleinen Haustierroboter eine 720p-Kamera integriert. Der Roboter besitzt zudem mehrere Sensoren, wie einen Time-of-Flight- sowie Touch-Sensor, ein Gyroskop und einen geomagnetischen Messfühler, um zusätzliche Reaktionen wahrzunehmen.

Nicht nur ein mechanisches Haustier

„Loona“ bewegt sich anhand von zwei Servomotoren auf vier Rädern mit Heckantrieb fort. Zwei 2-Watt-Lautsprecher ermöglichen es, dass der Haustierroboter auch Laute von sich geben kann. „Loona“ fährt übrigens selbstständig durch die Wohnung, so wie es auch ein „echtes“ Haustier tun würde. Laut den Entwicklern kann „Loona“ durch die verbaute Technik Bewegungen und Gesten, aber auch Audiosignale sowie Sprachkommandos interpretieren und umsetzen.

Neben dem mechanischen Haustier-Aspekt kann der Roboter aber auch als Sprachassistent für die Smart-Home-Steuerung eingesetzt werden, vermittels der eingebauten Mikrofone. Wer will, kann die Kamera auch per App als Überwachungskamera nutzen. Darüber hinaus kann „Loona“ manuell für andere Dinge programmiert werden.

Auslieferung für Februar 2023 geplant

Das Interesse an diesem schnuckeligen Haustierroboter ist enorm. So konnte das Unternehmen via Kickstarter mehr als 1,3 Millionen Euro generieren. „Loona“ soll ab Februar 2023 zur Auslieferung bereitstehen. Ganz günstig wird dieses „Haustier“ aber nicht, so kostet das Starterset 311 Euro inklusive rund 25 Euro an Versandkosten nach Deutschland.

Quelle: golem.de