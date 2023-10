Zum elften Geburtstag: Jackery verschenkt Mini-Powerstation – Jackery begeht sein 11-jähriges Jubiläum mit einer Reihe von Sonderangeboten und einer Erweiterung seines Produktportfolios. Das Unternehmen, gegründet im Jahr 2012 in Kalifornien, hat es sich zur Aufgabe gemacht, umweltfreundliche, tragbare Energiequellen zu entwickeln. Als Dank für die langjährige Treue seiner Kunden bietet Jackery jetzt besondere Konditionen in seinem Onlineshop an.

Neue Mini-Powerstation und spezielle Rabattaktionen

Zur Feier des Tages führt Jackery eine neue Mini-Powerstation ein, den Explorer 100 Plus, der sich speziell zum Laden von mobilen Endgeräten eignet. Obwohl diese Mini-Powerstation ab dem 7. November offiziell erhältlich sein wird, können Kunden sie bereits zwischen dem 18. Oktober und dem 5. November 2023 kostenlos beim Kauf ausgewählter Solargeneratoren im Jackery Onlineshop erhalten. Darüber hinaus gewährt das Unternehmen während dieses Zeitraums einen zusätzlichen Rabatt von 10 % auf die ausgewählten Solargeneratoren.

Aber Jackery geht noch einen Schritt weiter:

Für alle Einkäufe, die im oben genannten Zeitraum in Europa getätigt werden, spendet das Unternehmen einen anteiligen Betrag an Eden Reforestation Projects. Diese kalifornische gemeinnützige Organisation setzt sich seit 2005 für die Wiederherstellung von Wäldern und Aufforstungsprojekte weltweit ein.

Jackery ist nicht nur darum bemüht, tragbare Energiequellen zu entwickeln, sondern legt auch großen Wert auf Nachhaltigkeit und ökologische Verantwortung. So war das Unternehmen im Jahr 2016 der erste Anbieter, der eine tragbare Outdoor-Powerstation auf den Markt brachte. Zwei Jahre später folgte das weltweit erste mobile Solarpanel.

Mit mehr als drei Millionen verkauften Geräten weltweit und innovativen Entwicklungen hat sich Jackery als Marktführer etabliert. Hervorzuheben ist auch, dass neun Produkte des Unternehmens – einschließlich der Jackery Pro Serie 2000 Pro/1500 Pro/1000 Pro und der SolarSaga Serie 80W/100W/200W – durch den TÜV SÜD hinsichtlich ihres CO2-Fußabdrucks verifiziert wurden.

Zudem wurde Jackery mit dem SEAL Sustainable Product Award 2023 für seinen Solargenerator 2000 Plus ausgezeichnet, der nun in einer 100 % recycelbaren, plastikfreien Verpackung geliefert wird.