Gewehr explodiert: Waffen-Youtuber verletzt sich schwer – Im Umgang mit Feuerwaffen sind größte Sorgfalt und Umsicht gefragt – Nachlässigkeiten können gravierende Folgen haben. Doch selbst bei größtmöglicher Vorsicht, wenn man erfahren im Umgang mit Pistolen und Gewehren ist, kann es zu Unfällen kommen. So wie im Falle eines Kanalbetreibers, dem sein schweres Gewehr Kaliber 50 nicht nur um die Ohren flog. Der Mann überlebte und befindet sich auf dem Wege der Besserung.

Am 9. April 2021 ereignete sich der Vorfall, bei dem der Betreiber des YouTube-Kanals „Kentucky Ballistics“ schwer verletzt wurde. Laut eigener Beschreibung auf seinem Instagram-Profil feuerte er an diesem Tag ein Serbu RN 50 mit Munition vom Typ 50 BMG SLAP ab. Er sei der Überzeugung gewesen, es handele sich um militärische Originalpatronen – doch diese seien manipuliert worden, man habe „damit herumgespielt“.

Das Resultat: Ein Schuss ließ das Gewehr explodieren. Die Konsequenzen waren gravierend, wie „Kentucky Ballistics“ schildert: „Ein einzölliges Schrapnell fetzte mir durch den Hals, zerschnitt mir die Drosselvene und stanzte mir ein Loch in den rechten Lungenflügel. Später sollte sich meine Lunge dadurch mit Blut füllen und kollabieren. Zudem brach ich mir die Nase, meine rechte Augenhöhle brach an drei Stellen. Ich wurde rechts schlagartig blind.“

Glücklicherweise nicht dauerhaft, wie der Waffenexperte schildert:

„(Mein Augenlicht kehrte einen Tag später zurück). Mein linker Zeigefinger brach durch und ich hatte gebrochene Rippen.“ Der Schütze musste sich der Situation teilweise bei vollem Bewusstsein stellen, wie er erläutert:

„Nachdem meine rechte Lunge intubiert und geleert wurde, während ich bei Bewusstsein war, wurde ich sediert und mit dem Rettungsflugzeug ins Vanderbilt-Krankenhaus in Nashville geflogen. Das Trauma-Team rettete mein Leben. Man schnitt meinen Brustkorb komplett auf, um das Schrapnell zu entfernen, meine Lunge zu richten und meine Halsvene zu flicken. Das war leichter gesagt als getan. Es gab viele Risiken, wie zum Beispiel, dass ich verbluten und einen Schlaganfall erleiden könnte. Gott sei Dank war die Operation ein Erfolg!“

Sein Leben verdankt er der Tatsache, dass er seinen Daumen in seine Schlagaderwunde gesteckt hatte:

„Während der gesamten Fahrt zum Krankenhaus hielt ich meinen linken Daumen in das Loch in meinem Hals geschoben, um die Blutung zu stoppen. Die Ärzte meinten, ich hätte eine enorme Menge Blut verloren. Sie sagten, dass ich normalerweise maximal 6 bis 8 Einheiten in meinem Körper hätte, gaben mir insgesamt 5 Einheiten. Sie meinten, mein Daumen in meinem Hals hat mich gerettet. Ich wäre sonst gestorben. Sie erklärten mir auch, dass die allermeisten Menschen an diesen Verletzungen gestorben wären.“

Glücklicherweise befindet er sich auf dem Weg der Besserung: „Es ist jetzt ein paar Wochen her und ich heile extrem schnell. Ich konnte nach nur 8 Tagen nach Hause! Es gibt noch VIEL mehr zu dieser Geschichte. Es ist zu viel, um es in diesen Beitrag zu packen. Ich empfehle Ihnen, sich mein Video auf YouTube anzusehen. Ich beschreibe alles im Detail. Gott ist gut!“