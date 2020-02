Autor: Bernhard Trecksel

Xbox Series X: Das leistet die neue Konsole – Mit Ende des Jahres ist es soweit und Xbox-Fans dürfen sich auf die neueste Generation ihrer Konsole freuen. Die Xbox Series X wird diese neue Microsoft-Generation pünktlich zum Weihnachtsgeschäft 2020 einläuten. Nun hat Xbox-Boss Phil Spencer persönlich ein paar neue Eckdaten zur Konsole preisgegeben, nach denen man sich als Fan nur die Finger lecken kann.

So wird die Xbox Series X die leistungsstärkste Konsole von Microsoft seit jeher werden. Ein maßgeschneiderter Prozessor aus AMDs neuester Zen-2-Generation inklusive RDNA-2-Architektur sorgt dafür. Ohne Fachchinesisch heißt das: Die Series X ist 4-mal so stark wie die bisherige XBox One – Entwickler haben Zugriff auf zwölf Teraflops Grafikleistung.

Mehr als doppelt so viel, wie die leistungsstarke XBox One X beherrscht und ganz 8-mal mehr als die normale XBox One

Diese Technologien ermöglichen größere und komplexere Spielwelten als bisher und knackscharfe Bilder in 4K oder sogar 8K bei theoretisch bis zu 120 Frames pro Sekunde. Damit soll das Konsolen-Gaming endlich an flüssige Bildwiederholraten, wie sie sonst nur PC-Nutzer kennen, anschließen – und dies, ohne auf grafische Effekte verzichten zu müssen. Dafür sorgen Technologien wie Microsofts patentierte Version des Variable Rate Shadings.

Dieses erlaubt es der Xbox Series X, statt einzelne Pixel auf dem Bildschirm in jedem Frame zu berechnen und so Grafikleistung zu vergeuden, individuelle Effekte auf Spielfiguren oder Umgebungseffekten zu priorisieren. Stabilere Bildraten bei höherer Auflösung sind die Folge – ohne Qualitätseinbußen. Hinzu kommt hardware-beschleunigtes DirectX-Raytracing für dynamische Beleuchtung, fotorealistische Lichteffekte und hochpräzise Reflexionen auf Oberflächen.

Das gilt nicht nur für die Grafik, sondern auch für Schall – die Xbox Series X soll also Echtzeit-Akustik in den Spielen auf ein neues Niveau hieven. Das Ganze soll ohne höhere Ladezeit vonstattengehen – Microsoft hat dafür gesorgt, dass sämtliche Schritte zwischen Spieler und Spiel auf ihre Dauer analysiert wurden. Wie lange braucht ein Controller zum Reagieren, wie lange die Konsole, wie lange der Speicher für Grafik, etc.

Daran wurde laut Microsoft-Angaben gefeilt – eine pfeilschnelle SSD-Festplatte ermöglicht zudem eine drastische Reduktion der Ladezeiten.

Besonders toll: Der gesamte Hintergrundkatalog von Microsofts bisherigen Konsolen wie Xbox 360 oder XBox One soll auch auf der abwärtskompatiblen Series X glänzen. Wer im Besitz einer ganzen Spielebibliothek voller Klassiker ist, muss also nicht um diese fürchten. Man darf gespannt sein, welche Enthüllungen und Starttitel uns noch bis zum Verkauf der Konsole zum Weihnachtsgeschäft erwarten.