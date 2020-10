Xbox Series X Abwärtskompatibilität mit gewaltigen Verbesserungen! – Nicht mal mehr einen Monat, bis Microsoft als erstes an den Start geht, um mit den brandneuen Xbox Series X und Xbox Series S die neue Konsolengeneration einzuläuten. Bis die Welle an echten Next-Gen-Spielen so richtig ins Rollen gekommen ist, wird es zwar wohl noch etwas dauern, dafür warten zum Start aber bereits tausende Titel aus vier verschiedenen Generationen auf geneigte Xbox-Gamer. Abwärtskompatibilität sei Dank.

Wer schon vorher eine oder mehrere Xboxen besessen hat, freut sich darüber, alle seine Lieblingsspiele und Franchises in die nächste Generation mitnehmen zu können. Und nicht nur das: Auch Spielstände, Erfolge, Xbox One-Spielzubehör sowie Kontakte dürfen sorgenfrei auf Xbox Series X|S umziehen.

Laut Microsoft sollen dabei vor allem die Spiele von unterschiedlichen Verbesserungen wie verbesserter Grafik und zusätzlicher Leistung profitieren, die mit der Performance von Xbox Series X|S einhergehen.

Wir fassen zusammen:

Bessere Performance: Abwärtskompatible Titel nutzen das volle Leistungsvermögen von CPU, GPU und SSD. Das sorgt für höhere und gleichmäßigere Bildwiederholraten, Rendering bei maximaler Auflösung sowie verbesserte visuelle Qualität.

Verbesserte Ladezeiten: Spiele Lieblingstitel mit erheblich reduzierten Ladezeiten dank des massiven Leistungssprungs der maßgeschneiderten NVME-SSD und der Velocity Architecture.

Auto HDR: Auto HDR fügt Spielen automatisiert erhöhte Dynamikbereiche hinzu. Das verbessert die visuelle Qualität von Titeln, die bisher keine HDR-Unterstützung boten – ohne Extra-Aufwand der Entwickler.

Cloud Savings: Dank der Cloud nimmt man Spielstände und Games direkt mit in die nächste Konsolengeneration und startet gleich dort, wo man aufgehört hat. Xbox 360-Spieler freuen sich ebenfalls: Cloud Savings werden in Kürze auch für Xbox 360 als kostenloses Zusatzfeature angeboten.

Mehr über die technischen Vorteile der nächsten Konsolengeneration sowie die Features, von denen eure bisherige Spielebibliothek profitiert, erfahrt ihr hier im ausführlichen Artikel auf Xbox Wire DACH.