Wie bei „Zurück in die Zukunft“: Tüftler baut funktionierendes Hoverboard – Schaut man sich die gängige Science-Fiction an, gibt es nur absolute Utopien, also unerreichbar positive, motivierende Zukunftsvisionen – oder Albträume Marke Cyberpunk, Apokalypse oder Kollaps. Die wunderbaren Streifen der „Zurück in die Zukunft“-Reihe fallen wohl eher in die erste Kategorie und bergen jede Menge (teils leerer) Versprechungen. Uns wurden etwa längst Hoverboards zugesichert, doch seit Jahren stehen wir ohne da. Ein Tüftler hat dem den Kampf angesagt.

„The Hacksmith“ ist ein erfolgreicher Kanal auf dem Videoportal schlechthin: YouTube. Dass der gute Mann und sein Team Abermillionen an Fans hinter sich versammeln konnten, kommt nicht von ungefähr. Dort treffen kreative Ideen auf Know-how sowie Ingenieurskunst, und fantastische Konzepte aus der Welt der Popkultur werden vom „Hacksmith“ zum Leben erweckt.

Etwa ein „Lichtschwert“, wenn auch aus Plasma, das so heiß schneidet, dass es sogar durch eine gepanzerte Tür geht. Dabei gibt sich der Tüftler nie zufrieden mit dem ersten Entwurf, sondern verbessert Jahr für Jahr die ursprünglichen Prototypen, um dem filmischen Original immer näher zu kommen. Nun hat sich das Team das schwebende Skateboard, kurz Hoverboard, aus „Zurück in die Zukunft“ vorgeknöpft.

Für ihre Reihe „Make it Real“ haben „Hacksmith Industries“ aber leider noch immer keinen Zugriff auf Antigravitationstechnologie – die bleibt weiterhin Science-Fiction. Leider. Doch mit starken Elektromagneten und einer metallenen Oberfläche lassen sich – harte Arbeit vorausgesetzt – ebenfalls Resultate erzielen, wie das Video zeigt. Wer den Kanal kennt, weiß: In vier Jahren dürfte das Team noch viel weiter sein.