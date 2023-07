BLACK+DECKER Crafting-Kollektion im Test: Der traditionsreiche Hersteller für Elektrogeräte BLACK+DECKER ist hinsichtlich der Anwendungsgebiete seiner Produkte breit aufgestellt. Nicht nur bedient man den Heimwerkermarkt mit innovativen Konzepten wie etwa der reviva-Linie, auch für den Haushalt hat man praktische Helferlein wie beispielsweise den kitchen wand oder den Smart Tech Akku-Staubsauger parat; ein umfassendes Sortiment für Arbeiten im Outdoor-Bereich komplettiert das Portfolio.

Mit der neuen Crafting-Kollektion möchte BLACK+DECKER nun außerdem jener vonseiten vieler Werkzeughersteller oft unbeachteten Sorte von Kreativen eine Reihe an praktischen Werkzeugen an die Hand geben, deren Kunst und Schaffenskraft weder Werkstatt noch Garten erfordert: den Bastlern.

Selbst machen liegt voll im Trend – und das auch in kleineren Dimensionen, wie nicht zuletzt boomenden Portale wie etwa „Etsy“ eindrucksvoll beweisen, wo ambitionierte Hobbykünstler einzigartige DiY-Werke an den Mann und an die Frau bringen. Bei allem Basteltalent ist eine gute Arbeit aber auch immer ein Frage guten Werkzeuges, und da kommt die Crafting-Kollektion ins Spiel, die moderne Akku-Technologie und die langjährige BLACK+DECKER Werkzeugexpertise nun auch an den heimischen Basteltisch bringt.

Wir haben uns das vier Geräte umfassende Sortiment einmal genauer angeschaut, welches uns der Hersteller zu diesem Zweck freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat.

Zur Produktpalette gehören eine Akku-Heißklebepistole (BCGL115-XJ), ein Akku-Tacker (BCN115-XJ), ein Akku-Universalschneider (BCRC115-XJ) sowie eine Akku-Schere (BCSC115-XJ). Sämtliche Geräte kommen dabei in einem frischen weiß-türkisen Look daher, sind kabellos und verfügen über einen integrierten 3,6V-Akku, ein USB-C-Ladekabel mit einem Meter Länge liegt den Geräten jeweils bei. Allen gemein ist außerdem ein gummierter Anti-Rutsch-Griff mit sehr feiner Kreuzkerbung für sicheren Halt.

Am Anfang eines Werkes steht meist ein Schnitt, weshalb wir uns zunächst der 3,6V Akku-Schere (BCSC115-XJ) widmen.

Mit einer Länge von knapp 22 cm und einem Gewicht von 300 Gramm liegt diese sehr gut in der Hand und fühlt sich dabei robust und kompakt an. An der Spitze arbeiten zwei Klingen, wobei die obere durch den Elektromotor in schnellem Tempo bewegt wird. Über einen Schiebeschalter lässt sich der sogenannte D-Klingenaufsatz gegen den mitgelieferten zweiten O-Aufsatz austauschen – erkennbar an entsprechend geformten Ausstanzungen in der oberen Klinge.

Während sich die O-Klingen laut Hersteller am besten zum Schneiden von flexibleren Materialien wie Baumwollgewebe, Wellpappe, Filz oder Teppichrücken eignen, kommen die D-Klingen bei starreren und härteren Materialien wie etwa Vollpappe, Kunststoffplatten oder sogar Metallblechen zum Einsatz. Der Unterschied scheint für unser laienhaftes Auge im Schliff zu liegen, denn rein optisch lässt sich – von der kennzeichnenden Lochform abgesehen – ansonsten kaum ein Unterschied zwischen den Aufsätzen feststellen.

Bedient wird die Akku-Schere mittels eines langen Druckhebels an der Unterseite des Griffes. Aus Gründen der Sicherheit reicht dieser allein zum Starten des Gerätes aber nicht aus – erst wenn man gleichzeitig noch einen oberseitig positionierten Knopf drückt, legt die Schere mit einem etwas aufdringlichen Geräusch los. Im Betrieb ist das Gedrückthalten des Sicherheitsknopfes aber bequemerweise nicht mehr nötig.

In der Praxis erweist sich das Gerät als enorm potentes und äußerst präzises Schneidewerkzeug – von dem Bedienkomfort im Vergleich zu einer herkömmlichen Schere ganz zu schweigen. Sämtliche angegebenen Materialien durchtrennten die jeweiligen Klingen förmlich wie Butter und hinterließen dabei eine saubere Schnittkante. Entsprechend vorsichtig sollte man beim Schneiden von Metallen sein.

Der Akku ist für eine Laufzeit von bis zu 40 Minuten ausgelegt und in etwas weniger als drei Stunden wieder vollgeladen. Der Ladestand lässt sich einer Reihe von rückseitig verbauten LEDs entnehmen, die immer dann aufleuchten, wenn man den unteren Auslöser betätigt und auch während des Ladevorganges den Zustand des Akkus dokumentieren.

Ist das Gerät nicht in Betrieb, können die Klingen zudem durch einen mitgelieferten Schutzhut aus Kunststoff gesichert werden.

Die BLACK+DECKER 3,6V Akku-Schere (BCSC115-XJ) erhaltet ihr unter diesem Link bei einer UVP von 34,95 €.

Wer schneidet, muss auch irgendwann kleben, was uns zu der 3,6V Akku-Heißklebepistole (BCGL115) bringt.

Heißklebepistolen gibt es in den unterschiedlichsten Größen, die hier getestete reiht sich mit einer Höhe von im Stand 16,5 cm im unteren Mittelmaß ein und hat damit zumindest für unsere Hände ideale Dimensionen. Das auffallend leichte Gewicht von gerade einmal 230 Gramm erscheint zunächst zu niedrig, um hochwertig zu sein, doch das täuscht, kommt das Gerät doch qualitativ gut verarbeitet daher.

Nun sind wir ausschließlich kabelgebundene Heißklebepistolen gewohnt, weshalb wir uns quasi direkt in die BLACK+DECKER-Akku-Variante verliebt haben. Jeder weiß, wie sehr das Kabel in der Bedienung solcher Geräte stört, und sei es nur beim Abstellen. Die Akku-Heißklebepistole ist dagegen herrlich unkompliziert und steht sicher auf ihrem breiten Fuß an der Unterseite des Handgriffes.

Zum Einsatz kommen vergleichsweise kleine und schmale 7-mm-Klebestifte, von denen ein 20er-Pack dem Gerät beiliegt. Diese lassen sich durch ein Loch an der Rückseite bis in die Schmelzkammer einschieben, die nach Betätigung eines Knopfes auf dem Standfuß etwa 30 Sekunden benötigt, um auf Touren zu kommen. Hört die LED auf zu blinken, ist das Gerät einsatzbereit.

Als sehr angenehm haben wir beim Arbeiten den schmalen Lauf an der Spitze empfunden, der einen sehr präzisen Auftrag des geschmolzenen Klebers erlaubt. Man kann damit derart sauber arbeiten, dass es uns sogar problemlos möglich war, unseren Namen in Schreibschrift mit dem Kleber zu schreiben – versucht das mal mit gängigen Heißklebepistolen.

Zum Ausleuchten des Arbeitsbereiches hat der Hersteller eine LED-Leuchte unter der Spitze verbaut, die aus unserer Sicht jedoch viel zu schwach ist, um tatsächlich nützlich zu sein. Sinnvoll ist dafür, dass sich die LED nach einer Minute, und das gesamte Gerät nach zwei Minuten ausschaltet, wenn es nicht bedient wird. Erstaunlicherweise reicht es dabei aus, die Akku-Heißklebepistole lediglich zu bewegen, um sie im „wachen“ Zustand zu belassen.

Durchweg im Betrieb liefert der Akku eine Laufzeit von 25 Minuten und ist in unter 2,5 Stunden wieder vollgeladen. Zum Schutz vor der erzeugten Hitze ist der vordere Bereich hinter dem Lauf durch einen Kunststoffaufsatz zwar gut geschützt, wie bei solchen Geräten üblich, ist aber dennoch Vorsicht ob der heißen Spitze und des austretenden Materials geboten, welches immerhin 150 Grad heiß wird.

Die BLACK+DECKER 3,6V Akku-Heißklebepistole (BCGL115-XJ) erhaltet ihr unter diesem Link bei einer UVP von 34,95 €.