Tüftler montiert V8 an Bohrschrauber

Werkbank-Bestie: Tüftler montiert V8 an Bohrschrauber – Es gibt viele ikonische Motoren, die vom ersten Moment bis heute Kultstatus genießen. Einige davon haben einen so unverwechselbaren Sound, dass man nicht mal ein richtiger Experte sein muss, um sie am Klang zu erkennen. Nahezu jeder, der ein, zwei Mal ein Muscle Car gehört hat, weiß wie ein V8 zu klingen hat. Die gibt es aber nicht nur in Originalgröße, sondern auch für Fernlenk-Renner. Mit Kraftstoff, Kühlung und allem Zipp und Zapp. Einer davon wurde hier zweckentfremdet.

Ein Blick auf den YouTube-Kanal des Handwerkers „TimWelds“ genügt, um zu sehen, worum es dort hauptsächlich geht: Der Mann ist Schweißer aus Leidenschaft, wie er auch in seiner Kanalhistorie schildert. Er erlernte demnach das Handwerk bereits mit zwölf Jahren in der Autowerkstatt seines Vaters, schweißte schon in der Oberstufe als Nebenjob gusseiserne Tore und Ähnliches für seine Nachbarn. Auch liebt er es demnach, sich mit ingenieurtechnischen Fragen zu beschäftigen und komplexe Nüsse zu knacken.

Kein Wunder:

Laut eigener Aussage arbeitet der Betreiber von „TimWelds“ als Inspekteur für Schweißnähte und hat entsprechende Abschlüsse vorzuweisen. Er hat demnach an kommerziellen Flugzeugen, Schwermaschinen und sogar Kernkraftwerken gearbeitet. Letzter Hinweis: Der Name seines Kanals: „TimWelds“ steht schlicht für „Tim welds“, zu deutsch: „Tim schweißt“. Jedoch ist das längst nicht alles, was der Tüftler auf seinem Kanal zu bieten hat. Das sehen Stand dieses Artikels 265.000 Abonnenten genauso.

Er baut etwa auch Go-Karts und ganze Mini-Werkstätten oder erklärt Laien das Punktschweißen anschaulich in Kursen. Unter diesem Video hier stellt er folgende Frage, der wir wenig hinzuzufügen haben: „Was wird nicht besser durch einen V8?“ Dem lässt sich wenig entgegensetzen. Doch was passiert, wenn man diesen V8 vom Typ „Toyan V8 Nitro Engine FS-V800“ mit einer Bohrmaschine kombiniert? Bekommt man dann ein potenteres Handwerkszeug? Immerhin kostet der kleine Brummer rund 1.700 US-Dollar.

Erleben wir in den folgenden Minuten, was ein Mini-V8 für rund 1.540 Euro einem Bohrschrauber an Mehrwert bieten kann.

Eines steht so oder so fest: Einen drögen Akkuschrauber hat man noch nie so episch gehört.