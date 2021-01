Weltrekord im Synchron-Flug: Größtes Drohnen-„Feuerwerk“ der Welt begeistert – Rekorde gibt es im Guinnessbuch zuhauf. Besonders beeindruckend finden wir hier in unserer kleinen Redaktion immer Synchronleistungen, also perfekt abgestimmte Zusammenarbeit, wenn es um Weltrekorde geht. Das gilt nicht nur für Mensch und Tier, sondern auch für Technologie. Wie ihr im nun folgenden Video erleben werdet, ist der Rekord für das größte „Feuerwerk“ mit synchron operierenden Rotordrohnen einfach nur beeindruckend.

Genauer gesagt handelt es sich hier um den Rekord für „die meisten unbemannten Luftfahrzeuge (UAV), die sich zugleich in der Luft befinden“. Klingt ziemlich gedehnt, ist aber in natura ein unvergesslicher Anblick. Tausende Rotordrohnen – um präzise zu sein sind es 3051 Stück – die sich synchron und noch dazu beleuchtet in die Lüfte erheben, all das in geometrischer Perfektion. Ein atemberaubendes Schauspiel. Doch das ist erst der Anfang.

Diese Bilder stammen aus China, genauer gesagt aus Zhuhai. Sie wurden in der Provinz Guangdong während des Weltrekordversuchs aufgenommen, den das Unternehmen Shenzhen Damoda Intelligent Control Technology Co., Ltd. mit dieser Aktion erfolgreich über die Bühne brachte. Doch nicht nur die Masse der Drohnen oder die pompöse Musik sind es, die hier den Atem verschlagen, sondern welche Formen, Farben und Spektakel sich am Himmel ereignen.

Spätestens, als das Drohnenmeer die Illusion einer Erdkugel, die von Satelliten und deren Umlaufbahnen umkreist wird, erschuf, waren wir hin und weg.