Es weihnachtet und wir geben euch die Chance, euer Weihnachtsfest mit perfektem Sound und grenzenloser Freiheit zu erleben und verlosen einen Sonos Roam mit Wireless Charger. Der Sonos Roam ist der portable Smart Speaker, der sowohl zu Hause als auch unterwegs kraftvollen und vielseitigen Sound bietet.

Bis zu 10 Stunden ununterbrochene Wiedergabe von über 100 kompatiblen Streaming-Diensten und bis zu 10 Tage Akkulaufzeit im Ruhemodus machen ihn zum perfekten Begleiter für unterwegs.

Gemäß Schutzart IP67 ist er staub- und wasserdicht und dank Silikonkappen und Tasten sturzfest und so fit für den Einsatz draußen. Mit einem Gewicht von weniger als 500g ist das elegante und dennoch robuste Design des Sonos Roam perfekt für Zuhause, den Garten oder den Urlaub. Außerdem passt sich der Sound dank Auto-Trueplay immer an die jeweilige Umgebung an.

Gesteuert wird der Sonos Roam wahlweise via Sonos App, Sprachsteuerung über Amazon Alexa und Google Assistant, AirPlay 2 oder direkt über die App des Lieblingsstreaming-Dienstes. Noch mehr Inhalte finden alle Sonos Nutzer auf dem hauseigenen Radio Streaming Dienst Sonos Radio. Weitere Informationen auf holiday.sonos.com

Wir verlosen

1x SONOS ROAM + WIRELESS CHARGER

im Wert von ca. 250 Euro Um an der Verlosung teilzunehmen, beantwortet folgende Frage:

Wie viel Akkulaufzeit hat der Sonos Roam?

A) bis zu 3 Tage

B) bis zu 10 Tage Schickt die Antworten zusammen mit eurer Anschrift und Alter mit dem Betreff "Sonos Weihnachts-Gewinnspiel" an [email protected] .