Es weihnachtet und wir geben euch die Chance, euer Weihnachtsfest mit perfektem Sound für tolle Filmabende und verlosen eine Sonos Beam (Gen 2). Die Sonos Beam-Soundbar bietet eine perfekte Mischung aus edlem Design und kinoreifer Akustik.

Sonos Beam (Gen 2) – Ein kinoreifes Klangerlebnis

Die neue Generation der Sonos Beam begeistert mit kompaktem Design, das sich perfekt in jedes Zuhause einfügt und mit ganz neuen Möglichkeiten, den Sound aller Lieblingsinhalte zu entdecken.

Dank der Unterstützung von Dolby Atmos werden Hörer in den Mittelpunkt des Geschehens gestellt, so dass sie beispielsweise die Flugzeuge über sich hinwegfliegen hören, Schritte im Raum wahrnehmen oder die Musik um sich herum spüren. Mit mehr Rechenleistung und neu entwickelten Phased Speaker Arrays steuert und lokalisiert die Beam den Klang im Raum und sorgt so für ein lebensechtes Erlebnis für Fernsehen, Musik, Gaming und mehr.

Die Nutzer steuern die Beam wahlweise über die Sonos App, die beiden Sprachassistenten Google Assistant und Amazon Alexa, Touch Control direkt am Gerät, ihre TV-Fernbedienung und mehr. Den besten Weihnachtssound bekommen die Sonos User über den hauseigenen Radio Streaming-Dienst Sonos Radio, der stimmungsvolle Songs und die schönsten Weihnachtshits auf mehreren handkuratierten Sendern bereithält.

Weitere Informationen auf https://holiday.sonos.com

Wir verlosen

1x SONOS BEAM (GEN 2)

im Wert von 499 Euro Um an der Verlosung teilzunehmen, beantwortet folgende Frage:

Mit welcher Technik lokalisiert die Beam den Klang im Raum?

A) Arrays Local Speaker

B) Phased Speaker Arrays Schickt die Antworten zusammen mit eurer Anschrift und Alter mit dem Betreff "Sonos Weihnachts-Gewinnspiel" an [email protected] .