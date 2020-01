Autor: Redaktion MANNTV

Es tut uns leid, das sagen zu müssen, aber Lichtschwerter wie in „Star Wars“ wird es wohl leider nie geben. Vielleicht ließe sich das Problem mit der Energiezufuhr eines Tages tatsächlich irgendwie lösen, und eine ausreichend kraftvolle Quelle – die übrigens dauerhaft mehr Power haben müsste als ein Blitz – in einen entsprechenden Griff integrieren. Das Problem, dass sich so ein Laserstrahl mit aller Macht der Physik dagegen sträubt, lokal eingegrenzt zu werden, allerdings wohl eher nicht. Aber man kann ja nie wissen. Das Lichtschwert aus dem „Star Wars“ Universum hat ja schließlich auch mal als batteriebetriebenes Protoschwert begonnen.

Wenn es also schon kein Lichtschwert sein kann, dann sollte doch zumindest der kaum bekannte Vorgänger der ikonischen Jedi-Waffe machbar sein, oder?! Und wer wäre besser geeignet, um das herauszufinden, als die Technik-Verrückten des beliebten YouTube-Kanals „The Hacksmith“. Immerhin haben die Herrschaften bereits 2017 erste Erfolge in diesem Metier erzielt (MANN.TV berichtete) und sind der Vision eines Lichtschwertes so nahegekommen, wie unseres Wissens nach noch kein anderer zuvor.

Und nun gelang es den Tüftlern tatsächlich, ein ausreichend starkes und vor allem tragbares Batteriepaket zu schnüren. Der Kollege hat zwar immer noch ein amtliches Gewicht, aber macht den Schwertschwinger im Gegensatz zum ersten Versuch aber immerhin mobil. Für das Protoschwert kommt abermals eine Klinge aus Wolfram zum Einsatz. Mit „Swoosch Klinge raus, Swoosch Klinge rein!“ ist also nichts. Aber das macht die Fortschritte der Hacksmither nicht weniger beeindruckend. Wir freuen uns jetzt schon auf den nächsten Clip!