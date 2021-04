Andi Feldmann baut Bierdosenkatapult an Mofa – Wer in den 90er Jahren jung war, der wird sich sicherlich noch gut an die „Werner“-Comics von Rötger „Brösel“ Feldmann erinnern. Der darauf basierenden Film „Werner – Beinhart“ avancierte rasch zum Kult, der dazugehörige Titelsong der Band Torfrock lief rauf und runter. Und auch heute noch zitiert das mittlerweile freilich etwas ältere Semester immer wieder gern Meister Röhrich, den wohl bekanntesten Gas-Wasser-Scheiße-Installateur der Welt neben Super Mario.

Meister Röhrich wurde – neben der ihm nachempfundenen Figur Andi – in den Filmen von Brösels ältestem Bruder Bernhard Andreas Peter Hinrich Feldmann synchronisiert, auf dessen Erfahrungen während der Ausbildung zum Heizungsinstallateur die Geschichten in den Werner-Comics basieren.

Insofern ist Andi – seines Zeichens Bildhauer, Drehbuchautor, Schauspieler, Synchronsprecher und Autor– nicht weniger prominent als sein kleinerer Bruder Brösel und mindestens so kreativ, wie das unten folgende Video beweist. Genau wie die Brüder in den Comics und Filmen begeistern sich die Feldmanns nämlich auch im wahren Leben für Motorräder.

Man erinnere sich was das betrifft nur an den „Red Porsche Killer“, den Brösel im Comic „Werner – Eiskalt!“ aus dem Jahr 1985 als Bestandteil einer Wette skizzierte. Diese wurde 1988 dann tatsächlich in Form eines Rennens in die Realität umgesetzt, bei dem Rötger auf einer nur für diesen Zweck gebauten Maschine gegen den auf 215 PS aufgebohrten Porsche von Holger „Holgi“ Henze antrat.

Das im Video dokumentierte Projekt ist zwar eine ganze Hausnummer kleiner, aber deshalb natürlich nicht minder interessant. Ganz im Gegenteil, denn von dem darin gezeigten Bierdosenkatapult für eine Mofa Chopper hat man doch ungleich länger etwas, als von einem 20-sekündigen Rennen, das Brösel seinerzeit übrigens verlor.

Side Fact: Erst 30 Jahre später sollte es den Feldmanns im nunmehr dritten Rennen gelingen, Holgis Porsche abzuhängen.