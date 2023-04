Verrückte Tüftelei: Bastel-König baut rechteckige „Räder“ an Fahrrad – Das Runde muss ins Eckige – jeder Fußballfan kennt den beliebten Oneliner. Was aber, wenn statt des Runden das Eckige ans Runde der Nabe kommt? Weniger verwirrend gefragt: Was passiert, wenn ein bekannter Tüftler die Räder eines Fahrrads kurzerhand durch rechteckige Rahmen ersetzt? Dann sind wir mittendrin in einem skurrilen Experiment, dessen Ergebnis zumindest eines ist: unterhaltsam.

Verantwortlich dafür ist – wie könnte es anders sein – der YouTube-Bastler „TheQ“. Angefangen hat der Mann einst mit bescheidenen Basteleien aus etwas Heißkleber, Pappkartons, Eisstielen und anderem Haushaltsmüll. Doch damit ist es längst vorbei: Es folgten die ersten komplexeren Konstruktionen aus Karton, darunter funktionierende Getränkeautomaten oder Nachbauten mit zunehmend herausfordernden Materialien.

Nach und nach folgten auch bautechnisch ehrgeizigere Projekte

Echtes Handwerk aus Pappe, bei dem funktionsfähige Schusswaffenattrappen mit beweglichen Teilen gebaut wurden. Verrückte Fahrzeuge wie ein Einrad-Skateboard mit einem Formel-1-Reifen. Ein luftdicht verschlossenes Puppenhaus, randvoll mit Wasser und als Aquarium zweckentfremdet. Kanonen aus Cola-Dosen. Handyhalterungen aus Holz. Nach und nach scharte sich eine riesige DIY-Fangemeinde um den YouTube-Kanal von „TheQ“.

Die umfasst zum Zeitpunkt dieses Artikels 13,3 Millionen aktive Abonnenten und Klickzahlen im regelmäßigen sechsstelligen bis Millionenbereich. Damit gehört der Kanalbetreiber zu den Großen auf dem bekanntesten Videoportal der Welt. Er scheint eine besondere Leidenschaft zu hegen: Umbauten und Eigenkonstruktionen an und von Fahrrädern. Zahlreiche Videos auf dem Kanal widmen sich dem motorlosen Zweirad.

So eben auch dieser Versuch:

Der spaßigen Einleitung des Videos zufolge ist das Experiment inspiriert von den primitiveren Versuchen der Videospielindustrie aus alten Zeiten, als noch blockartige Polygongrafiken das Bild beherrschten. Wir sehen ein „Matrix“-Videospiel, in dem die Autoreifen gar keine sind – die Polygondichte war damals einfach zu gering, so dass die „Reifen“ eher wie Rauten aussehen. Ein Fingerschnippen später – und der Versuch eines Fahrrads mit rechteckigen „Rädern“ beginnt.