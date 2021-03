Tüftler verwandelt Hammer in Metallfaust

Umbau der anderen Art: Tüftler verwandelt Hammer in Metallfaust – Zur letzten Jahrtausendwende waren sie das Ding im Fernsehen überhaupt: Sogenannte „Mentalisten“ beherrschten die Mattscheiben – in Reality-Formaten, wo der König dieser Bühnenzauberer von Löffelbieger Uri Geller gekrönt wurde. Oder in der gleichnamigen TV-Serie „The Mentalist“ aus den USA. Der Herr aus dem nun folgenden Video kann auch „zaubern“ – nur nennt er sich „The Metalist“. Sein Werkstoff: Nicht der menschliche Geist, sondern blanker Stahl, wie diese Verwandlung eines Hammers zeigt.

Sollte euer (in dem Fall reichlich fragwürdiger) Lebenstraum schon immer darin bestanden haben, als tyrannischer Herrscher mit eiserner Faust Untertanen zu knechten, dann liefert euch dieses Video schon mal das richtige Szepter für eure kommende Schreckensherrschaft. Doch auch jene, die einfach nur einen ganz besonderen Hammer suchen, werden hier fündig. „The Metalist“ hat sich dazu ein handelsübliches Modell geschnappt, das schon einige Jährchen auf dem Buckel haben dürfte.

Damit ging es ans Eingemachte – satte 20 Stunden lang, wie er selbst in der Beschreibung zu seinem Video erläutert. Fachmännisch wird das Werkzeug vom Stiel befreit, bevor die höheren Weihen der Metallverarbeitung beginnen. Beinahe rituell zelebriert der Tüftler die Verwandlung in seinem Video, liebevoll geschnitten und zusammengestellt. Niemand, der sich auch nur im Ansatz für Restaurationsvideos oder den Umgang mit Metall und Schweißgeräten, für das Löten und das Flexen, begeistern kann, sollte sich diesen – Pardon – Hammer von einem Video entgehen lassen …