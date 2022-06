Turtle Beach Stealth 700 Gen 2 MAX im Test – Wie schon im Falle des Stealth 600 Gen 2 liefert Turtle Beach nun auch für die 700er-Ausführung eine aufgepimpte MAX-Variante nach. Mit 199,90 Euro ist das Gaming-Headset zwar nicht unbedingt ein Schnäppchen zu nennen, dafür bietet es aber auch volle Kompatibilität für alle gängigen Systeme, ist Bluetooth-fähig und kommt mit einer äußerst großzügig bemessenen Akkulaufzeit daher.

Auch wenn ein „Designed for XBOX“-Button die Packung des Stealth 700 Gen 2 MAX ziert, eignet es sich auch für die Playstation, den PC und die Nintendo Switch.

Der Clou ist dabei ein Umschalter an dem mitgelieferten USB-Dongle. Schiebt ihr diesen auf „Xbox“ verrichtet das Headset seinen Dienst auf der Microsoft-Konsole, die „USB“-Einstellung wählt ihr für alle anderen Geräte.

Das Ganze funktioniert problemlos und ermöglicht jederzeit einen schnellen Wechsel zwischen den Systemen, das Pairing geht dabei innerhalb weniger Sekunden vonstatten und hat nicht ein einziges Mal während unserer Testphase Probleme bereitet.

Darüber hinaus verfügt das Stealth 700 Gen 2 MAX auch noch über eine Bluetooth-Funktion, die es euch nicht nur erlaubt, zu telefonieren und Musik auf eurem Smartphone zu hören, ihr könnt dies sogar parallel beim Zocken tun.

Praktisch, wenn man sich eine öde Grind-Session mit einem Podcast etwas angenehmer gestalten will oder das Telefon mitten im Gefecht klingelt.

Mit Blick auf den Akku, der eine Laufzeit von satten 40 Stunden verspricht und via Schnellladefunktion nach nur 15 Minuten am Netz bereits wieder acht Stunden Betriebszeit liefert, gibt die Ausstattung schon einmal keinen Anlass zur Klage.

Die sichtlich wertige und äußerst robuste Verarbeitung möchte dem in nichts nachstehen und trumpft mit einem metallverstärkten Kopfbügel und einem stabilen Scharniersystem für die drehbaren Ohrmuscheln auf. Die verwendeten Materialien wirken edel und hochwertig, nichts quietscht oder knarzt.

Aufgrund des kräftigen Bügels sitzt das Headset straff und sicher auf dem Kopf.

Die weichen Ohrpolster aus Memory-Foam und einer Schicht Aerofit-Kühlgel sorgen dabei für einen angenehmen und für das Gewicht des Headsets erstaunlich leichten Tragekomfort. Selbst nach langen Sessions stört kein Druckgefühl, die Außenwelt wird akustisch gut abgeschirmt und auch an heißen Tagen wird es nicht schwitzig. Zudem ist die Polsterung mit zwei Schaumstoffschichten auch für Brillenträger geeignet.

Wie schon vom Vorgänger gewohnt, sind alle Bedienelemente an der linken Ohrmuschel angebracht. Unter dem Drehrad für die stufenlose Regelung der allgemeinen Lautstärke befindet sich ein weiteres, welches im Xbox-Betrieb die Chat-Lautstärke reguliert. Betreibt ihr das Stealth 700 Gen 2 MAX an anderen Systemen, könnt ihr den Regler für die Bluetooth-Lautstärke oder auch den Mikrofon-Monitorpegel reservieren, wenn ihr gerne eure eigene Stimme über das Mikrofon verstärkt auf den Ohren habt, was ungewollt lautes Sprechen effektiv verhindert – ein Segen für die Umwelt.

Auch die Mode-Taste lässt sich über die Audio Hub-App von Turtle Beach je nach Bedarf belegen

Schaltet durch vier voreingestellte Sound-Presets, aktiviert Mikrofon-Rauchunterdrückung oder Chat-Verstärkung oder geht in den Superhuman-Hearing-Modus, der euch Schritt- und Nachladegeräusche besser hören lässt und so einen akustischen Vorteil in entsprechenden Spielen verschafft.

Die Power- und die Bluetooth-Taste, mittels der ihr Telefonate und Musikwiedergabe regelt, komplettieren das Bedienfeld. Als Kritikpunkt ist lediglich anzuführen, dass sich Räder und Tasten gleich anfühlen, was im Eifer des Gefechts zu Verwechslungen führen kann.

Wenig falsch machen kann man dafür mit dem Mikrofon, welches ihr ganz einfach aktiviert, indem ihr es aus der linken Ohrmuschel herausklappt, und stumm schaltet, indem ihr es wieder hochklappt. Die übertragene Sprachqualität lässt nichts zu wünschen übrig und ermöglicht einen glasklaren Chat.

Die eigenen Ohren werden mit Turtle Beach exklusiven 50-mm Nanoclear Lautsprechern beschallt, die einen angenehm warmen und druckvollen Sound liefern, der auch in den Höhen nicht ins Schrille abdriftet und satte Bässe beherrscht. Allerdings ist uns im Betrieb immer mal wieder kurzzeitig ein ausfälliges Knistern im Hintergrund aufgefallen, das wir uns nicht haben erklären können. Ein Blick ins Internet verrät, dass wir damit nicht alleine sind, weshalb die Angelegenheit mit einem Update hoffentlich bald Geschichte sein dürfte.

Abschließend unterstützt das Stealth 700 Gen 2 MAX im Surround-Sektor Windows Sonic, Dolby Atmos und DTS Headphone: X und Sony 3D Audio und macht auch hier seinen Job außerordentlich gut.

Fazit:

Einer für alle: Die MAX-Version des Stealth 700 Gen 2 Gaming-Headsets aus dem Hause Turtle Beach vereint die inneren Qualitäten des Vorgängers mit einer breiten Multifunktionalität via umschaltbarem Dongle und Bluetooth-Konnektivität. Dazu legt man mit einer Akku-Laufzeit von satten 40 Stunden nach und legt eine nahezu makellose Performance in Sachen Design und Verarbeitung hin.

Das Stealth 700 Gen 2 MAX liegt straff, dabei aber sehr bequem an, die Polsterung ist angenehm weich, kühlend und für Brillenträger geeignet. In Sachen Sound liefert Turtle Beach gewohnt hochklassige Qualität, via App lassen sich viele praktische Detaileinstellungen vornehmen und dank Bluetooth könnt ihr beim Zocken Musik hören oder telefonieren.

Alles in allem ist das Stealth 700 Gen 2 MAX damit vor allem für alle Spieler die ideale Wahl, die häufiger die Plattform, aber nicht ständig das Headset wechseln wollen, und dabei Wert auf Qualität und Haltbarkeit legen.

Das Stealth 700 Gen 2 MAX ist für 199,99 Euro in den Farben Schwarz und Cobalt Blau entweder unter diesem Link direkt auf der Seite des Herstellers oder hier auf Amazon erhältlich.