Autor: Bernhard Trecksel

Dass die Klemmbausteine aus dem Hause Lego weit mehr sind nur „Kinderspielzeug“, um daraus ein paar Autos oder Häuschen zu basteln, sollte sich auch bis zum Letzten herumgesprochen haben. Wie beeindruckend man mit Lego zur Sache gehen kann, zeigt dieses tolle Projekt: Denn hier wurde eine funktionsfähige Flugdrohne konstruiert, die bis auf wenige Teile vollständig aus Lego besteht.

„Brick Experiment Channel“ nennt sich dieser auf Lego-Bauten und irre Versuche mit den Klötzchen spezialisierte YouTube-Kanal. Dessen Betreiber experimentierte viele Monate lang, um eine bestmögliche Kombination aus Lego-Technic-Bauteilen und verschieden großen Lego-Propellern zu finden. Sein Ziel: die ideale Kombi für ausreichend physikalische Kraft, einen Lego-Copter tatsächlich abheben und in der Luft bleiben zu lassen.

Zwar sind die Lego-Technic-Elektronengehirne durchaus in der Lage, auch verschiedene Motoren in verschiedenen Stärken anzusteuern, wie es für eine Rotordrohne notwendig ist. Doch den Motoren des Klötzchen-Herstellers mangelte es bislang vor allem am nötigen Feintuning. Also verbaute der Kanalbetreiber kurzerhand einen sogenannten „Flugcontroller“ des Typs Matek F411-mini, der ihm erlaubte, die Lego-Rotoren einzeln anzusteuern, zu kippen und zu richten.

Gemeinsam mit ein paar anderen Bauteilen und Servus aus dem Modellbau konstruierte er so die erste flugfähige Lego-Drohne, deren Propeller und Motoren auch wirklich aus dem Hause Lego stammen.

Quelle: gizmodo.com