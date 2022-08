Toasty One: Tineco stellt die Zukunft des Toasters vor – Der auf die Entwicklung smarter Haushaltsgeräte spezialisierte Produkthersteller Tineco ist bei unseren Lesern vor allem für intelligente Reinigungsgeräte bekannt, die den Putzalltag deutlich angenehmer gestalten. In unseren Testberichten waren wir stets voll des Lobes ob der Benutzerfreundlichkeit und der guten Verarbeitung etwa des „Floor One S5 Pro“ Saugwischers oder des „Pure One S15“ Akkustaubsaugers.

Dass man sich im Hause Tineco aber nicht nur aufs Putzen versteht, beweist der brandneue „Toasty One“, den das Unternehmen auf der diesjährigen IFA in Berlin vorstellen wird.

Dabei handelt es sich, wie der Name schon vermuten lässt, nämlich um einen Toaster. Und zwar nicht um irgendeinen Toaster, sondern um den Toaster der Zukunft, kommt das Gerät doch mit einen Touchdisplay daher.

Dieses ermöglicht es, separate Toast-Zeiten für die beiden Scheiben Brot einzustellen, die in dem Gerät Platz finden.

Wenn es in der Familie also unterschiedliche Vorlieben hinsichtlich des Bräunungsgrades gibt, muss man dank des „Toasty One“ nicht mehr etappenweise toasten. Zudem soll es sogar möglich sein, mehrere Toast-Einstellungen zu speichern.

Was der Zukunfts-Toaster noch so alles drauf hat, und vor allem wann er zu welchem Preis in Deutschland verkauft werden soll, wird sich sicherlich zeigen, wenn die Internationale Funkausstellung vom 02. bis zum 06. September ihre Pforten öffnet.

Bislang wurde der „Toasty One“ lediglich auf einer Pressekonferenz im Vorfeld der Messe vorgestellt, aber wir können euch immerhin schon ein Twitter-Video vom Nutzer „GillyBerlin“ präsentieren, in dem das Gerät zu sehen ist.