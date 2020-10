Tiefe Einblicke in die Next Gen

Tiefe Einblicke in die Next Gen: Video zeigt PlayStation 5 von innen – Wohl nur die wenigsten von uns, die sich eine neue Konsole der nächsten Generation sichern konnten, kämen auf die Idee, das neue Baby zu öffnen, um nachzuschauen, was für Hardware so unter der Hülle arbeitet. Müssen wir zum Glück auch nicht. Denn für alle, die sich für die Technologie der neuen PlayStation 5 interessieren, hat man bei Sony ein entsprechendes Video gedreht, das uns das Innenleben der Konsole enthüllt.

Yasuhiro Ootori heißt der Mann, der uns mit geschickten Handgriffen durch das Video führt. Kein Wunder, ist er doch der Vizepräsident des Mechanical Design Department der Hardware Design Division bei Sony Interactive Entertainment (SIE). Oder weniger in verklausulierter Firmensprache ausgedrückt: Der Mann muss wissen, wie die PlayStation 5 von innen aussieht, hat seine Abteilung doch maßgeblich dazu beigetragen, ihre Struktur zu designen.

Mit diesem Video können wir uns demnach einen Eindruck von der inneren Struktur der Konsole verschaffen. Dabei fällt auf, wie ausladend, aber auch wie aufgeräumt die PlayStation 5 gestaltet wurde. Insbesondere das riesige Mainboard und die beeindruckenden Kühlelemente nehmen einen großen Teil der Hülle ein. Ebenso wie der Lüftungsmechanismus, auf dessen Design viel Know-how verwendet wurde.

Denn jeder, der im Besitz einer PlayStation 4 oder PlayStation 4 Pro ist, weiß, dass Sonys Schlachtrösser wie die Triebwerke startender Jets klingen, wenn besonders anspruchsvolle Titel wie „God of War 4“ noch das Letzte aus der Hardware kitzeln. Das sollte sich für die Designer bei der PlayStation 5 nicht wiederholen – entsprechend ausgeklügelt soll diesmal die Kühlung ausgefallen sein.

Schaut man sich den großen Lüfter an, mag man das als PC-Nutzer gerne glauben. Denn die Faustregel gilt: Je größer die Blätter eines Lüfters, desto mehr Hitze „schaufeln sie“ weg und Frischluft zu – und desto weniger schnell muss ein Lüfter rotieren, was ihn wiederum leiser macht. Zumal die PS5 bei der Prozessorkühlung unter anderem auf ein System mit flüssigem Metall dreht. Hier wird ein hoher Wert auf Effizienz gelegt, wie Sony betont – und das könnt ihr euch nun selbst ansehen.