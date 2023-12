Thermomix nicht mehr auf Platz 1: Stiftung Warentest testete Küchenmaschinen – Wenn die Familie zum Weihnachtsfest zusammenkommt, geht es in der Küche bekanntlich so richtig ab. Wohl dem also, der einen praktischen Helfer zur Hand hat. In dieser Hinsicht steht der berühmte Thermomix seit vielen Jahren schon ganz weit oben auf der Wunschliste. Laut Stiftung Warentest schneidet ein anderes Gerät inzwischen aber besser ab.

Dort hat man nämlich sieben Geräte genauer unter die Lupe genommen, die in Preisklassen zwischen 265 und 1.500 Euro rangieren.

Fünf der getesteten Küchenhelfer liefen den gesamten Langzeittest über ohne Probleme, während der „Klarstein GrandPrix“ nicht die volle Strecke schaffte. Und auch für den „Kenwood Cooking Chef XL KCL95.424SI“ reichte es im Gesamtergebnis nur für ein „befriedigend“, fiel dieser den Experten doch ebenfalls hinsichtlich der Haltbarkeit negativ auf. Zwar seien damit durchaus passable Dampfergebnisse zu erzielen, jedoch schrumpfte der Kunststoffring des Dämpfeinsatzes direkt beim Erstgebrauch, woraufhin der Einsatz in die Schüssel fiel.

Als Testsieger mit der Note 2,0 ging der „Cookit“ von Bosch hervor, der im Handel circa 1.400 Euro kostet.

Das Gerät reibt und schneidet, wiegt, mixt und kocht generell gut, allerdings gab es nur ein "befriedigend" beim Zerkleinern von Zwiebeln. Dafür stimmt es in Sachen Ausstattung und mit der Anbrattemperatur sind sogar Röstaromen drin. Dafür ist der Cookit aber auch recht schwer und groß, außerdem kann man die Rezepte kurioserweise nicht für unterschiedliche Personenanzahlen einstellen.

Der „Thermomix TM6“ aus dem Hause Vorwerk landete mit einer Note von 2,5 auf dem zweiten Platz und liegt in der gleichen Preisklasse wie das Konkurrenzgerät aus dem Hause Bosch – wer damit Gemüse zerkleinern möchte, muss allerdings 100 Euro extra zahlen. Das Gerät besticht ansonsten durch die einfache Montage und lässt sich von allen getesteten Küchenmaschinen am besten befüllen und entleeren. Weniger gut schneidet es beim Reiben und bei der präzisen Temperaturregelung ab.

Preis-Leistungs-Sieger ist mit der Gesamtnote 2,9 die „Moulinex ClickChef HF4568“, die man schon für rund 300 Euro bekommt.

Zwar mangelt es hier an Komfort und Zubehör sowie einer Funktion zum Reiben und Schneiden, dafür hat das Gerät aber die beste Waage und überzeugt mit langer Haltbarkeit.

Quelle: bild.de