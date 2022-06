Technologischer Röntgenblick aus Israel: Militärgerät lässt Soldaten durch Wände sehen – Das israelische Militär bringt eine neue Technologie zum Einsatz, welche es gestattet sowohl Objekte als auch Personen hinter massiven Wänden zu erkennen. Dieser „Röntgenblick“ hört auf den Namen „Xaver 1000“ und gehört zu einer ganzen Produktfamilie, welche es Einsatzkräften und Spezialtruppen erlauben soll, förmlich durch Wände zu sehen. Das Konzept wird als „Game Changer“ für militärische Anwendungen bezeichnet

Ein israelisches Unternehmen für bildgebende Verfahren namens Camero-Tech stellte das Konzept Ende Juni 2022 auf der Fachmesse Eurosatury 2022 in Paris erstmalig der Weltöffentlichkeit vor. Wie „Unilad“ unter Berufung auf „Business Insider“ berichtet, soll der Blick von Xaver 1000 die meisten herkömmlichen Baumaterialien mühelos durchdringen können.

Eine besonders einfache Benutzerschnittstelle soll dabei dafür sorgen, dass das Gerät mit einer minimalen Unterweisung zu bedienen ist.

Camero-Tech bezeichnet seine Hardware als „Unverzichtbares System für Militär, Gesetzeshüter, Such- & Bergungsteams sowie Spionageeinheiten, welche in unterschiedlichen Situationen operieren, darunter feindselige urbane sowie Katastrophenumgebungen.“ Weiter heißt es dort: „Dies bietet einen klaren operativen Vorteil und die Möglichkeit, 'in das Bekannte einzutreten‘.“ Die künstliche Intelligenz des bildgebenden Verfahrens ist dabei äußerst fortschrittlich.

So soll sie in der Lage sein, Bilder solcher Klarheit zu liefern, dass Anwender durch die Wände erkennen können, ob eine Person dahinter etwa sitzt oder steht. Auch Personen, die sich über längere Zeit absolut bewegungslos verhalten, sollen laut Camero-Tech von der KI-unterstützten Technologie erkannt werden können. Gegenstände und Leute hinter einer Wand werden auf dem berührungsempfindlichen 10,1-Zoll-Display von Xaver 1000 angezeigt.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt darf nur das israelische Militär von der proprietären Technologie profitieren.

Es ist jedoch davon auszugehen, dass dieses bildgebende Verfahren weltweit für Aufsehen in militärischen und exekutiven Kreisen gesorgt haben dürfte. Amir Beeri, CEO und Gründer von Camero, kommentierte:

„Das XaverTM 1000 ermittelt den am besten geeigneten Ansatz, um erfolgreiche lebensrettende Missionen in einer Vielzahl von Einsatzszenarien, wie z. B. bei Geiselbefreiungen, sicherzustellen. [Es] ist ein echter Game Changer für Spezialeinheiten und Strafverfolgungsbehörden, die in Städten und auf dem Land operieren und zuverlässige Informationen über versteckte lebende Objekte benötigen.“