Technische Höchstleistung auf 94 Metern: Stapellauf einer Katamaran-Fähre – Auf hoher See oder gerne auch in Urlaubsorten im Mittelmeer können sie einem mitunter begegnen – ebenso als moderne Fähren, wenn man denn das Glück hat, damit fahren zu dürfen: Riesige Katamarane gelten aufgrund ihrer Bauweise mit zwei Rümpfen als besonders stabil und unempfindlich gegen die Tücken der See. Wie so ein agiler Koloss zu Wasser gelassen wird, zeigt das Video.

Dieses stammt aus dem Hause Austal. Ein Schiffbauunternehmen, das sich auf spezielle private Wasserfahrzeuge sowie besonders agile Kanonenboote mit geringem Radarprofil und Hightech-Equipment in Form von Spezialradar nebst anderen Innovationen spezialisiert hat. Im Portfolio von Austal befinden sich auch verschiedene Hochgeschwindigkeitsfähren.

Satt Platz für Personen & Pkw

Eine davon ist Austal Hull 397, getauft auf den Namen A.P.T. James. Im Mai 2020 entstanden diese Bilder in der Werft im vietnamesischen Zweig des Unternehmens in Vung Tau. Bei der A.P.T. James handelt es sich um einen Hochgeschwindigkeit-Katamaran, der für die „National Infrastructure Development Co“ (NIDCO) von Trinidad und Tobago konstruiert wurde.

Die Expressfähre bietet Platz für 926 Fahrgäste, 20 Mannschaftsmitglieder sowie 250 Pkw auf zwei Fahrzeugdecks. Alternativ können bei Mitnahme von „nur“ 222 Fahrzeugen 90 Lademeter für Fracht frei bleiben. Angetrieben wird die A.P.T. James von vier Dieselaggregaten des Typs MAN 16V 28/33D STC, die ihre Kraft an vier Wasserstromturbinen KaMeWa 112 S3 weitergeben. Höchstgeschwindigkeit: 37,5 Knoten.