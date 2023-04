Technik wie Batman gegen Fluchtwagen: New Yorker Polizei versieht Gewehr mit GPS-Werfer – Der Fortschritt macht vor den Fragen der Verbrechensbekämpfung nicht halt. Bei der Polizei von New York (NYPD) geht man diesbezüglich mit großen Schritten voran. Der neueste Streich: Gleich drei Innovationen, mit denen man den Beamten unter die Arme greifen will. Eine davon ist eine Art Abschussvorrichtung. Sie verfeuert Coladosen-artige Haftprojektile. Darin enthalten: ein GPS-Peilsender für Fluchtfahrzeuge. Doch es gibt Kritiker.

Ein Gerät, wie es auch aus einem der drei Teile der „Dark Knight“-Trilogie von Ausnahmeregisseur Christopher Nolan stammen könnte. Es soll gefährliche Hochgeschwindigkeitsverfolgungsjagden ausgleichen oder gar vollkommen unnötig machen, bei denen regelmäßig Beamten oder unbeteiligte Passanten verletzt werden oder gar umkommen. So liest man in einem Bericht des Autoportals „Carscoops“. Der Name des Unternehmens hinter diesem Gerät: „StarChase“. Die New Yorker Polizei ging nun ein Abo mit der Firma ein.

Finanzieller Umfang:

20.000 US-Dollar, umgerechnet derzeit also rund 18.000 Euro. Die Quelle nennt nicht, ob es sich dabei um einen Monats- oder Jahresbetrag handelt. Für diese Summer werden jedenfalls Werfer bereitgestellt, welche der „New York Times“ zufolge entweder an der Front eines Streifenwagens oder am Unterlauf eines Gewehres vom Typ ArmaLite AR-15 angebracht werden können. Der Getränkedosen-artige Bolzen, der damit abgefeuert werden kann, soll schnell genug sein, um auf kurze Distanz ein Fluchtfahrzeug zu treffen. Zugleich fliegt er aber so langsam und wurde so gestaltet, dass er dem Artikel zufolge keine Unbeteiligten zu Schaden bringen könne.

Der Grund: Die Vorderseite dieses Geschosses ist weich und besteht aus einem klebrigen Kissen. Dieses bleibt bei Kontakt mit dem Heck oder der Flanke eines Fluchtwagens stark haften. Von dort aus sendet der klebende Peilsender einen GPS-Impuls aus, welchem die Polizei bis zum Haltepunkt eines Fahrzeugs folgen kann. Zugleich können Beamten an den üblichen Checkpoints oder Kontrollstellen, wo sie Radarmessungen vornehmen oder üblicherweise auf Trunkenheit am Steuer prüfen, auf die Daten aufmerksam gemacht werden, um ein Netz um Flüchtige zu ziehen.

21st century policing calls for 21st century technology. The NYPD upgraded its public safety toolkit and revealed three new technologies which will further protect New Yorkers. #getstuffdone#GSDpic.twitter.com/FKyWW0xvqu — NYPD Chief of Department (@NYPDChiefOfDept) April 12, 2023

„Was wir wollen, ist so viele Hochgeschwindigkeitsverfolgungsjagden in der Stadt wie möglich unnötig machen“ so der Bürgermeister von New York, Eric Adams. Laut StarChase sind die GPS-Marker bereits 10.000-mal in unterschiedlichen Einsatzgebieten genutzt worden, haben bislang Werte in Höhe von 150 Millionen US-Dollar gesichert und zurückgebracht. Sie werden etwa auch bei Undercover-Missionen von Spezialeinsatzkräften verwendet.

New York ist eine Weltmetropole mit entsprechend hoher Bevölkerungsdichte und mehreren Großräumen wie etwa am angrenzenden New Jersey oder auf Long Island. Bei so vielen Verkehrsteilnehmern im dichten urbanen Raum kann eine Verfolgungsjagd schwerwiegendste Folgen nach sich ziehen. In den USA sind solche „High Speed Chases“ immer wieder Gegenstand hitziger Debatten mit der ohnehin in der Kritik stehenden Justiz. Zuletzt hatte Stand dieses Artikels eine Verfolgungsjagd in Baltimore zum Einsturz eines ganzen Gebäudes geführt.

Die New Yorker Polizei möchte zwei weitere Technologien einsetzen:

Einen vierbeinigen Roboter-Hund des Unternehmens Boston Dynamics sowie einen Roboter, der bei der Informationsbeschaffung der Behörde zum Einsatz kommen soll. Wegen der Geräte steht die Behörde in der Kritik von Bürger- und Datenschutzrechtlern. So erklärte Albert Fox Cahn, der Ausführende Vorsitzende des überwachungskritischen „Surveillance Technology Oversight Projects“: „Das NYPD verwandelt schlechte Science-Fiction in schreckliche Polizeiarbeit. New York verdient echte Sicherheit und keinen RoboCop für Arme.“

Auch die Rechtshilfeorganisation Legal Aid Society meldet „Carscoops“ zufolge Kritik an, da Bürgermeister Adams und die New Yorker Polizei die neuen Technologien in Dienst stellen würden, ohne Bürgern eine Gelegenheit zu geben, Bedenken zu äußern.

Bei „NBC“ sagte ein Vertreter der Organisation:

„Der Stadtrat hat vor zwei Jahren das POST-Gesetz verabschiedet, um genau dieses Problem anzugehen, doch das NYPD hat es wieder einmal versäumt, vor der Ausweitung der Überwachungstechnologie die Öffentlichkeit zu befragen.“

Quelle: carscoops.com