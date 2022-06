Tech-Wunder anschaulich erklärt: Modellbauer konstruiert transparente Turbine – Wie die meisten Themenfelder hat auch der Modellbau in den letzten Jahrzehnten durch technologische Raffinessen Fortschritte gemacht. Wo früher „nur“ lebensechte Kleinflugzeuge mit klassischem Propeller wie Piper oder Cessnas die Lüfte kreuzten, ziehen heute Miniatur-Düsenjäger samt Turbine (n) ihre Bahnen. Auch zu Wasser und am Boden jagen Speedboats oder Asphaltboliden auf Feuerstrahlen dahin. Doch wie funktioniert sie, die Turbojet-Turbine?

Dieses Video zeigt nicht nur den gesamten Aufbau – wir erleben auch mit, wie eine klassische „Düse“ mit transparentem Körper die Funktionen visuell erfahrbar macht. Der YouTuber „Warped Perception“ setzt nach eigener Aussage in seinen Videos häufig auf Turbinen – und tackert die kleinen Kraftprotze schon mal etwa an Gokarts. Da in den kommenden Projekten weitere Strahltriebwerke eingesetzt werden sollen, möchte er eines von Grund auf erklären.

Bis die Düse glüht

Kurzerhand schnappt sich „Warped Perception“ ein defektes Modell sowie einige neue Bauteile für die ausgebrannte und verformte Turbine. Dann geht es bei null los: Als Erstes wird die eigentliche Rotationseinheit einem Gleichgewichtstest unterzogen. Dabei soll sich eine leichte Unwucht zeigen, die der Tüftler hernach ausgleicht. Dann setzt er den Turbojet zusammen und erläutert in einfachen Worten die Funktionsweise, die aus vier Schritten besteht:

„Ansaugung, Verdichtung, Entzündung und Ausstoß“, so bringt es „Warped Perception“ auf den Punkt. Die eingesandte Luft wird vom Kompressor verdichtet und strömt in einem kontinuierlichen Zyklus in die Brennkammer, wo sie mit Treibstoff vermengt entzündet und nach achtern ausgestoßen wird. Dabei wird wiederum der Kompressor vom Turbinenrad am Ende mit Energie versorgt und Vortrieb erzeugt.

Als Nächstes zeigt uns der Ingenieur den Bau seiner transparenten Turbine, bevor er den Zyklus mit dem durchsichtigen System noch besser veranschaulicht.

Gegen Ende des Videos kommt dabei spezieller Nebel zum Einsatz, der offenbart, wie wenig Luft solche Düsen eigentlich für ihre Funktion einsaugen.