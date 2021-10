„Spider-Man: Into the Spider-Verse“

Unter den endlosen Legionen an Superhelden und -schurken, welche die beiden größten Comic-Universen von Marvel und DC hervorgebracht haben, streitet sich eine Handvoll um den Spitzenplatz des beliebtesten Verbrechensschreckens. Ganz weit vorne im Rennen: Marvels Spider-Man – nicht nur Comics und Serien, auch Filme und Animationen mit dem freundlichen Krabbler aus der Nachbarschaft sind ein Riesenerfolg, man denke nur an „Into the Spider-Verse.“ Der Film stand Pate für diese Idee.

Ein funktionierender Netzschießer – welches Kind hat nicht schon in der Blütezeit der Spider-Man-Comics in den 80ern und 90ern davon geträumt: In jedem Panel, in dem Peter Parker als junges Genie an seinen Netzwerfern schraubte, sie u. a. mit Hilfe von Tony Stark verbesserte (zumindest in den Reihen, in denen der Spinnenbiss Peter keine entsprechenden Drüsen im Arm wachsen ließ).

Mehr als nur Spider-Gadgets

„Hero Tech“ heißt der YouTube-Kanal, der sich dieser Technikträume annahm – und zwar nicht nur dem eines funktionierenden Netzschießers: Denn „Hero Tech“ hat seinen Kanal und die Tüfteleien, die er dafür ausheckt, dem Namen entsprechend auf Videospiele, Filme, Serien spezialisiert.

Er baut nach, was legendäre Heroen nicht nur aus Comicwelten, sondern etwa auch aus Spielereihen wie „Assassin’s Creed“ nutzen, hat den Feuerring aus dem Film „Dr. Strange“ in Form eines funktionierenden Gadgets umgesetzt. Nun geht es an den Netz-Schiesser aus „Spider-Man: Into the Spider-Verse“. Es soll sich zeigen: Das Ding funktioniert mit verblüffender Präzision.