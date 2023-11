Soundcore Motion X500 im Test – Im Hause Anker Innovations konzentriert man sich mit inzwischen sechs Marken längst nicht mehr nur auf Ladetechnologie. Während beispielsweise die "Nebula"-Tochter unter anderem tragbare TV-Projektoren zu bieten hat, widmet man sich im "Soundcore"-Lager mit Kopfhörern und tragbaren Lautsprechern vor allem dem mobilen Klangerlebnis. Eben jenes möchte man dort mit dem neuen Soundcore Motion X500 nun auf die nächste Stufe bringen – einen Premium-Bluetooth-Speaker, der mit mobilen Spatial Audio und zertifiziertem Wireless Hi-Res-Sound auftrumpft.

Gemäß dem Motto "Form folgt der Funktion" ist dem Motion X500 auf den ersten Blick sein Einsatzzweck anzusehen. Ikonisch: der äußerst stabile Tragegriff aus Aluminium, der dem Gerät nicht nur das Aussehen, sondern auch den handlichen Nutzen einer Handtasche verleiht. In Sachen Akustik hat Soundcore gleich drei Treiber im Torso verbaut – einer davon für den Raumklang nach oben gerichtet –, die es gemeinsam auf druckvolle 40 Watt bringen.

Zum Lieferumfang gehören neben dem elegant verpackten Speaker mit den Maßen 190 x 80 x 223 mm (mit Tragegriff) lediglich ein 60 cm langes USB-C-auf-USB-C-Ladekabel sowie ein mehrsprachiger Quick-Guide, in dem auch auf die Soundcore-Begleit-App hingewiesen wird die für Android und für iOS zur Verfügung steht.

Der Soundcore Motion X500 zeugt mit seinem Gewicht von etwas über 1,6 Kilo von Qualität und trägt dieser auch in seiner robusten Verarbeitung Rechnung.

Hinter dem engmaschigen Aluminiumgeflecht, welches die komplette Front einfasst, erkennt man im oberen Bereich gut geschützt links und rechts zwei Treiber sitzen. Der dritte positioniert sich auf der zum besseren Bedienkomfort sinnvollerweise angeschrägten Oberseite mittig zwischen den sechs bündig eingefassten Drucktasten und sorgt dabei dank eines LED-Kreises auch gleich noch für die passenden Beleuchtung. Unterseitig beugen zwei hornförmige Gummifüße Kratzern vor, aus einem Gitter auf der Rückseite dröhnt der Bass, darunter befindet sich hinter einer Gummilasche geschützt der USB-C-Ladeeingang. Externe Anschlussmöglichkeiten für Geräte ohne Bluetooth-Konnektivität gibt es nicht.

Das Gerät ist so solide gebaut, dass es sogar mit einer IPX7-Zertifizierung aufwarten kann. Soll heißen: Der Motion X500 ist bedingt wasserdicht und hält nicht nur Regenschauern stand, sondern kann auch bis zu 30 Minuten lang ein Meter tief ins Wasser getaucht werden, ohne Schaden zu nehmen. Damit ist der Lautsprecher ein zuverlässiger Begleiter bei schlechtem Wetter, am Pool oder sogar unter der Dusche. Da das X in der Bezeichnung bedeutet, dass keine Aussage über den Schutz des Geräts vor Staub getroffen werden kann, sollte man am Strand aber vielleicht wohl etwas besser auf seinen X500 aufpassen.

Schnell verbunden.

Ist die App bereits installiert, wird das Gerät bei aktiviertem Bluetooth von dieser direkt erkannt, ohne dass man es erst in den Verbindungseinstellungen des Smartphones suchen müsste. Ansonsten genügt nach dem Einschalten ein Druck auf den Pairing-Button, und schon taucht der Motion X500 in der Liste der zu verbindenden Geräte auf.

Die Akkulaufzeit des Speakers wird vonseiten des Herstellers mit 12 Stunden angegeben – ein Optimalwert, den wir grundsätzlich bestätigen können, der jedoch je nach Lautstärke und Soundmodus auch deutlich geringer ausfallen kann – vor allem wenn man in der App den LDAC-Codec für eine verbesserte Audioqualität aktiviert hat. Für die gebotene Power geht das alles durchaus in Ordnung, allerdings muss man sich mit etwa fünf Stunden auf eine vergleichsweise lange Ladezeit einstellen. Eine Anzeige zum Ladestand am Gerät haben wir vermisst, welches lediglich durch einen blinkenden Powerknopf auf einen niedrigen Akku hinweist – alternativ hilft ein Blick in die App.

Zwischen den beiden Tasten zum Regulieren der Lautstärke befindet sich noch ein multifunktionaler Knopf zum Wiedergeben und Pausieren sowie zum Skippen der Musik – zweimal drücken schaltet zum nächsten Track, dreimal drücken wechselt zum vorherigen Titel. Auch lassen sich Anrufe über die Play-Taste annehmen und beenden, verfügt der X500 doch über ein eingebautes Mikrofon und kann so in Reichweite des gekoppelten Handys auch zum Telefonieren verwendet werden – und das in akzeptabler Qualität, wie unser Test gezeigt hat.

Eine Umschalttaste für die drei vorinstallieren Soundmodi komplettiert den Bedienreigen. Durch unterschiedliche und via App anpassbare LED-Farben visualisiert, stehen mit "Räumliche Signatur", "Räumliche Dynamik" und "Bass Boost" drei Klangprofile zur Auswahl. Wem diese nicht zusagen, kann über die App jedoch auch auf einen Equalizer zugreifen, um eigene Soundmodi zu erstellen und abzuspeichern. Schade ist dabei, dass so ein Custom-Profil immer wieder erst über die App hinzugeschaltet werden muss, und nicht zusätzlich zu den festen Voreinstellungen im Speaker als vierte dauerhaft gespeichert werden kann.