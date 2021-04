Smartphone wird Holo-Projektor: Tüftler liefert Video-Anleitung – Man könnte nicht behaupten, Holographie-Bilder seien der letzte Schrei. Die eigentliche Technik stammt aus den 40er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Viele haben Panini-Alben mit holographischen Bildern von Fußballstars daheim, wohl jeder kennt den räumlichen Effekt. Dass man sich diese Projektionstechnik zu Hause für sein Handy mit einfachsten Mitteln bauen kann, dürfte hingegen nicht so bekannt sein. Dieses Video zeigt, wie es geht.

Besonders interessant an der Nummer ist die Tatsache, dass für den selbstgebauten Holo-Projektor für das Smartphone nur ein paar Dinge notwendig sind. Die dürften in nahezu jedem Haushalt im Überfluss vorhanden oder zumindest leicht zu beschaffen sein. In seiner Videoanleitung demonstriert uns der Betreiber des YouTube-Kanals „Home Science“ nicht nur, wie das Ganze binnen Minuten umsetzbar ist – er liefert gleich die passenden Schablonen für den Projektor mit.

Diese findet ihr unter diesem Link. Daneben benötigt ihr wenige Bestandteile: Neben der Schablone wären das ein bis zwei alte CD-Hüllen, genauer: deren transparente Vorderseite. Zudem ein Lineal, Sekundenkleber sowie einen Cutter/ein stabiles Bastelmesser, um den Werkstoff an den späteren Bruchkanten laut Schema zuzuschneiden.

Klebt die Kunststoff-Vielecke danach einfach zusammen, wie im Video zu sehen – fertig ist euer ureigener Holo-Projektor. Mit dem Plaste-Trichter und eurem Smartphone könnt ihr nun jede Menge unterhaltsamer Versuche daheim veranstalten. Falls ihr euch wundert: Nein, das Dingen kann zum Glück nicht nur „Minions“!