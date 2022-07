Smarte Haushaltsgeräte zum kleinen Preis: Große Tineco-Rabattaktion zu den Amazon Prime Days – Wir haben mittlerweile schon einige smarte Haushaltsgeräte aus dem Hause Tineco für euch getestet, und waren stets angetan von Leistung, Funktionalität sowie Benutzerfreundlichkeit. Wer dennoch bislang mit einem Kauf gehadert hat, weil der Euro in Zeiten wie diesen nun einmal nicht mehr so locker sitzt, der sollte einmal einen Blick auf die folgenden Angebote werfen.

Denn anlässlich der Amazon Prime Days am 12. und am 13. Juli hat Tineco eine große Rabattaktion für eine ganze Reihe ihrer Geräte gestartet.

Wie wäre es zum Beispiel mit dem „Floor One S3“, einem intelligenten Saug- und Wischsystem für Trockenes und Nasses?

Der smarte Akku-Saugwischer kommt mit einem schicken LED-Display daher und kümmert sich effektiv und schnell um alle Arten von Flecken – vollkommen egal, ob es dabei um Flüssigkeitsreste, Dreck oder Tierhaare geht. Dank der iLoop-Smart-Technologie passt der kabellose „Floor One S3“ Saugleistung und den Wasserdurchfluss je nach Verschmutzungsgrad an, und macht Wischmop und Eimer damit obsolet.

Dank der passenden App habt ihr zudem Daten wie Reinigungsleistung und -berichte, Bedienhinweise, den Akkuzustand oder Erinnerungen für die Gerätewartung jederzeit parat. Und ist die Arbeit schließlich getan, macht sich der „Floor One S3“ dank eines mehrstufigen Selbstreinigungssystems sogar noch selber sauber.

Üblicherweise kostet der „Floor One S3“ 399 Euro. Während der Amazon Prime Days zahlt ihr nur 279 Euro und damit 30 Prozent weniger!

Darf es noch etwas mehr Power sein? Dann liegt ihr mit dem „Floor One S5“ richtig!

Der „Floor One S5“ ist ebenso wie sein kleiner Bruder ein Saug- und Wischsystem für Nasses und Trockenes, verfügt neben dem iLoop-Smart-Sensor ebenfalls über ein LED-Display, Selbstreinigungsfunktion, Akkubetrieb und App-Integration.

Darüber hinaus kommt der „Floor One S5“ mit einem optimierten Bürstenkopf daher, der bis an den Rand des Gehäuses reicht, und damit eine verbesserte Kantenreinigung ermöglicht. Die Vorteile liegen auf der Hand: streifenfreies Saugen und Wischen auch an Ecken, Leisten, Sockeln und Winkeln.

Außerdem können dank eines größeren Behälters für frisches und genutztes Wasser größere Bereiche in einem Durchgang gereinigt werden.

Kostet der „Tineco Floor One S5“ normalerweise 519 Euro, bekommt ihr das praktische Gerät anlässlich der Prime Days 23 Prozent günstiger zum Sparpreis von 399 Euro.

Wer es trocken lieber mag, ist mit dem smarten kabellosen Staubsauger „Pure One S12 Pro EX“ gut beraten.

Dieser nützliche Haushaltshelfer lässt sich sowohl als Hand- als auch als Bodenstaubsauger verwenden und kommt mit zwei Turbobürsten für unterschiedliche Böden daher – eine weiche Rolle für Feinstaub und große Schmutzpartikel auf harten Bodenbelägen und die direkt angetriebene Turbobürste für tief im Teppich sitzenden Schmutz.

Auch beim „Pure One S12 Pro EX“ kommt die iLoop-Technologie zum Einsatz, welche die Staubmenge erkennt und die Saugleistung vollautomatisch in Echtzeit anpasst. Dank des LED-Displays habt ihr Informationen zu Staubmenge, Akkustand, Saugleistung und Fehlermeldungen stets im Blick. Per App können noch weitere Daten und Funktionen abgerufen werden.

Ein intelligenter Selbstreinigungsaufsatz reinigt den Filter des Gerätes sofort und sorgt damit für eine dauerhaft hohe Saugleistung. Je nach Bedarf lässt sich diese aber auch über einen eingebauten kapazitiven Stufenregler manuell anpassen.

Der Originalpreis des „Pure One S12 Pro EX“ liegt bei 599 Euro – die Prime Days hauen das Gerät für 449 Euro raus – mit 25 Prozent Rabatt also.

Außerdem hat Tineco zu den Prime Days 2022 noch folgende Angebote inpetto:

Sämtliche Prime Deals von Tineco findet ihr gesammelt auch unter diesem Link.