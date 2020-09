Absolute Power: NASA testet neue Feststoff-Rakete in der Wüste – Am 2. September 2020 wurde es sehr laut und brüllend heiß in der Wüste. Das lag aber nicht am dortigen Klima, sondern daran, dass die NASA eine ihrer Raketen für den nächsten Schritt der bemannten Raumfahrt zum Mond erprobte. In der Waagrechten durfte diese zeigen, wie viel Power sie entwickeln kann. Spoiler-Alarm: eine Unmenge.

Die „SLS Flight Support Booster“-Raketen der NASA wurden Anfang September bei den Werken von Northrop Grumman in Promontory, Utah (USA) erprobt. Dies war der erste Test der neuen Flugkörper, die im Zuge der kommenden Artemis-Missionen der NASA wieder Astronauten auf den Mond bringen. Bei dem Versuch wurden keine offiziellen Zahlen verkündet, doch die Booster sollen die stärksten der Welt sein.

Laut dem Portal „Space.com“ erhofft sich die NASA von den SLS-Boostern einen Vortrieb von mindestens 3,6 Millionen Pfund für 122 Sekunden nach Zündung, um den Schwung der ersten zwei Minuten einer Mission zu gewährleisten. Die eigentlichen Raketen, die nach Verlassen des Orbits für die Geschwindigkeit eines Mondflugs sorgen werden, sollen dabei mehr als doppelt so stark sein und sogar bis zu 8,8 Millionen Pfund Vortrieb erzeugen.

Die NASA bezeichnet die erste Vertreterin der neuen Raketengeneration SLS als das „Arbeitstier, das Ladung zum Mond, Mars und anderen Zielen im tiefen Raum transportieren wird“.

Seit den Apollo-Missionen mit ihren Saturn-V-Raketen sind die SLS die ersten Tiefenraum-Raketen für die bemannte Raumfahrt, die die NASA baut. Zuerst werden sie ein unbemanntes Orion-Raumschiff und andere Ladung auf den Weg zum Mond schicken. Drei unbemannte Missionen sind dabei geplant – schon die erste soll 69.500 Pfund an Material und Vorkehrungen für die bemannten Einsätze zur Mondoberfläche transportieren.

Zu Artemis äußerte sich die NASA in einer Mitteilung: „Diese Mission wird die integrierte Systemleistung von SLS, Orion und Explorations-Bodensystemen vor einem bemannten Flug demonstrieren. Die Mission Artemis II wird Astronauten auf einen Flug in eine Mondumlaufbahn schicken. Diese Missionen ebnen den Weg für die Landung von Astronauten auf dem Mond im Jahr 2024, wenn die Artemis-III-Mission beginnt“.

Den Test in voller Länge findet ihr hier.

