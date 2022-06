Sennheiser Sport True Wireless Ohrhörer im Test – Im Hause Sennheiser möchte man etwas vom Kuchen der kabellosen Sport-Ohrhörer abhaben, und richten sollen es die neuen Sport True Wireless In-Ears. Als Basis für die Power-Stöpsel bedient sich der deutsche Traditionshersteller bei den hauseigenen CX-Modellen aus dem letzten Jahr, die bereits mit tollem Sound und hohem Tragekomfort von sich reden machten.

Man sieht den neuen Sennheiser-Buds die Verwandtschaft deutlich an, kommen diese doch in einem nahezu identischen, für In-Ears eher ungewöhnlichen Design daher, welches auf den ersten Blick etwas klobig erscheinen mag, sich aber – so viel sei bereits verraten – wunderbar in die Ohren einfügt.

Da Ohrhörer, die ausdrücklich fürs Workout oder eine Joggingtour durch den Wald konzipiert wurden, einiges mehr aushalten müssen als ihre faulen Geschwister, hat Sennheiser im Falle der ausschließlich in Schwarz verkauften Sport True Wireless nicht nur das edel wirkende Firmenlogo nun in schicker Kupferfarbe auf die Buds geprägt, sondern auch noch sogenannte Ohrfinnen beigelegt.

Außerdem stecken in dem Paket ungewöhnlich viele Aufsätze (dazu später mehr), ein praktisches Ladecase nebst Trageschlaufe und ein USB-C-Ladekabel.

Entnimmt man das ebenfalls etwas klobige Ladecase der Verpackung, fällt direkt auf, wie leicht es ist. Der mulmige Verdacht, dass dies auf eine billige Verarbeitung schließen lässt, war jedoch direkt wieder verflogen, als wir es näher inspizierten.

Die Klappe öffnet und schließt sich mit einem angenehmen Widerstand, die Buds gleiten perfekt in die magnetischen Aussparungen, wo sie stabilen Halt finden, und der Ladeanschluss ist hinter einer kleinen Kappe vor Umwelteinflüssen geschützt. Praktischerweise verfügt das Case außerdem über eine Öse, an der man die mitgelieferte Trageschlaufe befestigen kann.

Zunächst einmal galt es, die passende Größe für die Ohrfinnen und die Aufsätze zu finden.

Probiert hier auf jeden Fall ein wenig herum, bis ihr ein Setup gefunden habt, das ideal sitzt und nicht drückt. Dann verschwinden die Sport True Wireless gefühlt förmlich in den Ohren und bieten dazu einen perfekten Halt.

Über die gesamte Testphase, in welcher der Autor dieser Zeilen regelmäßig und intensiv Sport getrieben hat, sind uns die Buds nicht ein einziges Mal herausgefallen. Und selbst wenn, hätten wir ob der robusten Verarbeitung nicht die geringste Sorge, dass die IP54-zertifizierten, und damit spritzwasser-, staub- und schweißresistenten Buds Schaden hätten nehmen können.

Hinsichtlich der Silikon-Aufsätze bietet euch Sennheiser nicht nur die typische Wahl unterschiedlicher Größen, sondern auch zwischen sogenannten Focus- und Aware-Adaptern.

Die geschlossene Focus-Variante blendet Umgebungsgeräusche aus, während man seine Umwelt im Aware-Modus wesentlich besser wahrnimmt. Wichtig für ein optimales Klangerlebnis ist, in der zugehörigen Sennheiser Smart Control-App nach einem Wechsel den Modus entsprechend umzuschalten.

In der Praxis ersetzt die sogenannte Adaptable Acoustics-Funktion eine aktive Geräuschunterdrückung zwar nicht wirklich – dafür sind die Unterschiede zwischen Focus und Aware-Modus dann doch zu gering – gestört hat uns das jedoch zu keiner Sekunde, da die Aufsätze an sich schon recht gut abdichten.

Letztlich sind wir beim Aware-Modus geblieben, nicht zuletzt, da man unterwegs wohl kaum die verschiedenen Adapter mit sich führen und andauernd wechseln möchte. Vielleicht wäre hier eine entsprechende Aussparung im Case sinnvoll gewesen.

Dieses erweitert die ohnehin schon recht beachtliche Akkulaufzeit der Buds von rund neun Stunden um zwei weitere volle Ladungen.

Summa summarum bieten die Sport True Wireless also 27 Stunden Laufzeit. Ein kompletter Ladezyklus nimmt 1,5 Stunden in Anspruch. Und wenn es mal schnell gehen muss, stehen dank der Schnelladefunktion nach nur 15 Minuten bereits wieder 60 Minuten Sound zur Verfügung.

Und der präsentiert sich im Falle der Sennheiser-Buds wie gewohnt von seiner besten Seite: Satte Bässe, sauber definierte Höhen und ein weiträumiger, detaillierter Klang wissen genreübergreifend zu gefallen. Genügsame Naturen wählen dabei in der App aus einer Vorauswahl an Soundprofilen. Wer den Klang hingegen etwas individueller mag, bessert in Equalizer anhand von drei Schiebereglern nach.

Das Speichern eurer Einstellungen ist ebenso möglich, wie das geführte Erstellen eines eigenen Soundprofils, wozu ihr euch aber erst kostenlos bei Sennheiser registrieren müsst.

Via App lässt sich zudem die Belegung der Touchfelder an beiden Buds individualisieren, über welche ihr die Wiedergabe pausiert, vor- und zurückspringt, die Lautstärke regelt oder den Sprachassistenten ansteuert. Alternativ könnt ihr die Touchsteuerung aber auch ganz deaktivieren. Eine Trage-Erkennungsfunktion, welche die Wiedergabe beim Herausnehmen automatisch stoppt, gibt es leider nicht.

Zu guter Letzt findet sich noch eine Option, den Sidetone in drei Stufen zu regeln – also wie deutlich ihr eure eigene Stimme während des Telefonierens hört. Eine unserer Lieblingsfunktionen an modernen Kopfhörern: Unterbindet die mikrofonverstärkte eigene Stimme im Ohr zu hören doch das bei klanglicher Abschottung sonst übliche überlaute Reden – ein Segen für die Umwelt!

Zwar sollte man mit Buds generell nur dann telefonieren, wenn es um einen herum möglichst ruhig ist, aber auch in dieser Disziplin schlagen sich die Sennheiser-Stöpsel ausreichend wacker, so dass man durchaus ein gut verständliches Gespräch zwischen den Übungen führen kann, ohne alles dreimal wiederholen zu müssen.

Die Anbindung ans Handy klappt problemlos und stabil über Bluetooth 5.2. Hinsichtlich der Codecs wird der Standard SBC, aber auch AAC und sogar aptX für etwas anspruchsvollere Ohren unterstützt, was in dieser Preisklasse nicht unbedingt zu erwarten ist.

Fazit:

Die Sport True Wireless In-Ears von Sennheiser stellen optisch Selbstbewusstsein zur Schau, und das zu Recht: Neben einem in dieser Preisklasse beeindruckenden Sound, der sowohl definierte Höhen als auch einen dichten Bass zu bieten hat, überzeugen eine lange Akkulaufzeit, die sinnvolle App und der ebenso angenehme wie sichere Halt durch die praktischen Ohrfinnen. Nicht zuletzt auch mit Blick auf die gute Verarbeitung bieten die Sennheiser Sport True Wireless Ohrhörer ein mehr als überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis und sind von daher auch für Nicht-Sportler einen näheren Blick wert.

Die Sennheiser Sport True Wireless erhaltet ihr für 129,90 Euro entweder unter diesem Link (direkt beim Hersteller oder hier auf Amazon.