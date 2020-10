So sehen 870 km/h mit einem Fernlenker aus

Schnellstes Segelflug-Modell der Welt: So sehen 870 km/h mit einem Fernlenker aus – Nicht nur „richtige Flugzeuge“ erreichen enorme Geschwindigkeiten – auch im Modellbau-Bereich gibt es wahre „Jäger“ mit Topgeschwindigkeiten. Man sollte meinen, dass die meisten davon mit Turbinen- oder Turboprop-Antrieben ausgestattet sind. Sollte man. Das inoffiziell schnellste Modellflugzeug der Welt ist allerdings ein Segler. Der hört auf den Namen Transonic DP – und knackt die 870-Stundenkilometer-Grenze.

Zu sehen in einem Video, das bereits am 9. Juni 2018 aufgenommen wurde. Die spezielle Unterart des Flugs, die dafür verantwortlich ist, nennt man den dynamischen Segelflug. Es ist eine spezielle Technik, die man wie folgt erläutern kann: Sobald Wind über einen Hügel streicht, muss er höher und höher wehen. Man spricht vom Firstauftrieb, ein Prinzip, das sich „echte“ Segelflieger schon länger zu Nutze machen.

Dieser Firstauftrieb ist also auf der anderen Seite eines Hügels ein schier endloser Luftstrom, der das sogenannte „Hangsoaring“ erlaubt. Denn zwischen dem hinter dem Hügel aufsteigenden Wind und dem Windschatten darunter im Tal entsteht eine Turbulenzzone, in die man mit einem Segler eintreten kann, um alle möglichen akrobatischen Kunststückchen zu vollführen. Frühe Modellbau-Pioniere des Segelflugs mussten diese Zentrifuge auf die harte Tour kennenlernen.

Die Turbulenz erfasste ihre kleinen Kunstwerke und zerschmetterte sie. Doch diese Tatsache lässt sich von kundigen Modellpiloten wie dem Herrn aus diesem Video mit seinem Transonic DP eben auch nutzen. Indem er in einem halbvertikalen Looping in die Turbulenz hineinfliegt und so den Wirbel ausnutzt, um mit jeder Umdrehung den kleinen Segler schneller und schneller zu machen. Das Endresultat dieses Karussels: 877 km/h.

Quelle: jalopnik.com