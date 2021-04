Satz heiße Ohren: Tüftler baut Maschine zum Fleisch-Garen – Jeder, der das Pech hatte, die – nennen wir sie mal – „rustikalen“ Erziehungsmethoden der Vergangenheit zu „genießen“, dürfte sich an eine Tatsache erinnern: Backenfutter, Backpfeife, Wirsingmassage und wie sie alle heißen, tun weh. Gemeint sind Ohrfeigen. Erst klatscht es – und dann wird es heiß. Diesen Sachverhalt macht sich der folgende ebenso interessante wie unterhaltsame Versuch zunutze und stellt die Frage: Kann man mit der Hitze von Schlägen Fleisch zubereiten?

Wenn dir das Leben Zitronen gibt, mach Limonade daraus. Wenn dir das Leben rohes Fleisch gibt, dann … ähhh … hau drauf, bis es gar ist, oder so? Für sein Video auf YouTube versuchte sich Creator Louis Weisz jedenfalls an dieser Herangehensweise. Bereits vor einigen Monaten erprobte sich der junge Mann an einer Konstruktion, mit der es ihm gelang, die Temperatur eines Hähnchens um 16 Grad Celsius einzig durch Schläge zu erhöhen. Allerdings war das Fleisch in diesem Fall nicht schwach und die Maschine willig, sondern umgekehrt.

Der Prototyp überlebte die ersten Versuche nicht, brach sich am Gockel den Arm. Mit einem neuen Video meldete sich Louis Weisz Mitte März 2021 zurück. Wie wir sehen werden, war ihm diesmal Erfolg beschieden. Denn nicht nur Hähnchen wird mit seiner Erfindung gar, sondern auch ein erstklassiges Steak. Am Ende stecken in den tausenden und abertausenden Schlägen seiner wippenartigen Konstruktion die gleichen Wattzahlen wie in einem modernen Ofen – nur dauert es eben so viel länger, ist weitaus umständlicher und lauter.

Dennoch: Der Versuch ist gelungen und die Welt um ein Kuriosum reicher.