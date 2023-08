Samsung HW-Q800C-Soundbar im Test – Moderne TV-Geräte bringen mit teils gigantischen Bildschirmdiagonalen und bestechender Bildqualität echtes Kinoflair ins heimische Wohnzimmer. Doch bei all der Technik werden Flachbildfernseher in Sachen Sound naturgemäß immer das Nachsehen haben. Wer also Wert auf das volle Film- oder natürlich auch Gaming-Spektakel legt, der wird um ein potentes Audiosystem nicht herumkommen. Die Zeiten des wilden Kabelziehens zum Aufbau einer 5.1-Anlage sind aber glücklicherweise vorbei, denn mittlerweile beherrschen auch die deutlich kompakteren Soundbars den Raumklang.

Preislich sind in diesem Bereich nach oben kaum Grenzen gesetzt, für die meisten von uns dürfte aber wohl am ehesten die Mittelklasse interessant sein, und in dieser tut sich die Samsung HW-Q800C mit einem ganz besonderen Kniff hervor.

Der Hersteller hat uns zu Testzwecken freundlicherweise ein Muster zur Verfügung gestellt, welches wir in unserem Setup an den ebenfalls auf die Probe gestellten 8K QN900C Neo QLED aus dem gleichen Hause geklemmt haben.

Die Verbindung ist dabei denkbar einfach und lässt die Zeiten fast schon mittelalterlich erscheinen, in denen wir Kabel für Kabel hinten an einen Receiver zwirbeln mussten.

Immerhin stecken in dem Paket gerade einmal die in schwarz gehaltene Soundbar mit den Maßen 1110,7 x 60,4 x 120,0 mm, der ebenfalls schwarze Subwoofer (210,0 x 403,0 x 403,0 mm), die Fernbedienung mit zwei Batterien, die Anleitung, zwei Stromkabel sowie – und das ist ein netter Zug von Samsung – Zubehör zur Wandmontage.

Zur Inbetriebnahme reicht es vollkommen aus, sowohl den Subwoofer als auch die Soundbar mit den Stromkabeln jeweils an eine Steckdose zu klemmen, die Pairing-Taste auf der Fernbedienung zu drücken und das TV-Gerät nach Bluetooth-Geräten suchen zu lassen. Alternativ steht auch die von uns bevorzugte, weil etwas latenzfreiere Verbindung via WiFi/WLAN zur Verfügung.

Wer hingegen die Geschwindigkeit von Kabeln schätzt, kann auch den optischen Eingang unten an der Soundbar nutzen oder das Signal via HDMi (eARC/ARC) in 4K für jedes gängige HDR-Format durchschleifen. Wer die HW-Q800C zum Zocken nutzen möchte, sollte unbedingt eine kabelgebundene Aufstellung wählen, da wir sowohl im Bluetooth-Modus als auch via WiFi spürbare Verzögerungen zwischen Bild und Ton zu beklagen hatten.

In Sachen Film und Fernsehen trat dieses Problem jedoch zu keinem Zeitpunkt auf, so dass man sich am besten schon vor der Montage darüber im Klaren ist, für welchen Bereich man das System nutzen möchte.

Dann wäre da natürlich noch die Frage der Aufstellung, denn um ihr volles Potenzial zu entfalten, sollte die von einem Aluminiumgitter umschlungene und elegant spartanisch designte Soundbar nach oben und zu den Seiten hin möglichst frei stehen. Die insgesamt elf integrierten Lautsprecher brauchen nämlich Platz, um ihre 360 Watt Ausgangsleistung zu entfalten, den Klang überall im Raum zu verteilen und von Decken oder Wänden abprallen zu lassen, um ein möglichst räumliches Klangerlebnis zu realisieren.

Dazu kommt die Audiotechnologie Dolby Atmos – laut Samsung weltweit erstmals kabellos unterstützt – über fünf Kanäle und zwei Upfiring-Lautsprecher zum Einsatz, gestützt von einem 8-Zoll-Subwoofer. Unterstützt wird außerdem auch DTS:X. Optional lassen sich außerdem noch zwei separat erhältliche Rücklautsprecher in das System integrieren, natürlich ebenfalls kabellos, um aus dem 5.1.2.-Klangteppich eine 7.1.2-Bühne zu machen.

Die HW-Q800C kommt angenehm benutzerfreundlich daher.

Nicht nur der Anschluss ist ein Klacks, auch die grundlegende Soundeinstellung übernimmt das Gerät dank einer Funktion namens SpaceFit Sound Pro für uns. Diese analysiert anhand verbauter Mikros den Aufstellungsort der Soundbar hinsichtlich der Form, Größe und sogar der Einrichtung des Raumes und passt den Klang entsprechend den Gegebenheiten an.

Wenn man nicht gerade über die SmartThings-App (Anmeldung mit einem Samsung-Konto erforderlich) mit dem System verbunden ist, muss man als Anwender lediglich noch über die Fernbedienung einen Klangmodus wählen und kann sich ansonsten entspannt zurücklehnen und genießen. Eine aktive Sprachverstärkung gleicht störende Geräusche im Umfeld des TV-Setups sogar automatisch aus, so dass man Dialogen im Fernsehen selbst dann noch folgen kann, wenn andere Leute um einen herum quatschen – enorm praktisch.

Mit Alexa kommt auch ein sprachgesteuerter Assistent zum Einsatz. Mittels der Tab Sound Funktion spielen kompatible Mobiltelefone Audioinhalte auf der HW-Q800C ab, indem man das Gerät einfach an die Soundbar hält. Ein spezieller Gaming-Modus optimiert den Klang je nach Spielinhalt.