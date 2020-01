Autor: Bernhard Trecksel

Samsung Ballie: Tech-Gigant präsentiert Ball-Roboter für Zuhause – Wer annahm, dass herumwuselnde Mikro-Droiden wohl immer nur in „Star Wars“ existieren werden, wird umdenken müssen. Auf der weltbekannten Elektronik-Verbrauchermesse CES in Las Vegas präsentierte Technik-Gigant Samsung eine mögliche Vision eines Haushaltsroboters der nahen Zukunft: „Ballie“ heißt der Robot-Ball, der seinem Besitzer wie ein Hündchen folgt und so manchen Trick beherrscht. Das Konzept erlebt ihr im Video.

Samsung-Boss HS Kim präsentierte Ballie live auf der Bühne – während er über das Parkett stiefelte, rollte ihm die Kugel auf Schritt und Tritt hinterher: „Ballie erkennt Menschen und folgt ihnen“, betonte Kim währenddessen, „Er bleibt dabei jedoch auch immer auf Distanz.“

Ballie ist, wie im Video gut zu erkennen, als voll integriertes System zu begreifen.

Der kleine kugelförmige Freund versieht verschiedene Pflichten und ist dabei über das WLAN mit dem Wohnraum und dem Smartphone seines Benutzers voll vernetzt. So kann er als Wohnungsalarmanlage eure Behausung in Abwesenheit beobachten, euch an Termine oder dringend benötigten Sport erinnern, mit eurer Erlaubnis Fotos knipsen oder euer Smart Home bedienen und so für das richtige Licht zu eurer momentanen Stimmung sorgen.

Eine fortschrittliche KI arbeitet in dem System des Ball-Roboters, der wie im Film zu sehen auch schon mal den Staubsauger-Roboter losschickt, wenn irgendwo Dreck liegt, der ihm auffällt. Bislang ist Ballie nur ein faszinierendes Studienkonzept für moderne Robotik und die Schnittstelle zwischen Mensch und Technologie – man darf gespannt sein, ob er es je auf den Massenmarkt schafft.

Quelle: bild.de