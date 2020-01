Autor: Redaktion MANNTV

Vor Urzeiten hat der Autor dieser Zeilen ein Top-Ten-Ranking der mächtigsten Waffen in Videospielen aufgestellt, auf deren Thron er die RPG-7 gesetzt hat. Wie immer bei solchen Listen war natürlich nicht jeder mit der Wahl des Königs einverstanden, aber wir sind trotz all der futuristischen Tötungsmaschinerie, welche der Markt anbietet, nach wie vor der Meinung: „Kontinuität und Wumms. Keine andere Waffe hat so viele Endgegner so oft mit faktisch nur einem Schuss plattgemacht.“

In der Resident-Evil-Reihe gilt die RPG fast schon wie das Amen in der Kirche. Wer kennt das nicht: Man kämpft sich durch das Spiel, sieht sich irgendwann mit dem Obermotz konfrontiert und ballert mit den Standardwaffen solange rum, bis eine Sequenz folgt, in der uns ein gesichtsloser Hubschrauberpilot einen Raketenwerfer liefert. Noch mal tief durchatmen, gut zielen ... Feuer, Abspann. Damit hat der Rocket Launcher neben Chris, Jill, Claire und Leon gewissermaßen die Rolle eines Protagonisten inne, der den Vorhang am Ende der Vorstellung senkt.

Eine altehrwürdige Diva der Vernichtung möchte man gar sagen, vor der man besser den Kopf neigt, wenn sie feuert. Wie diese legendäre raketengetriebene Panzerabwehrwaffe in der wirklichen Welt funktioniert, lassen wir uns im Folgenden von den Mannen des YouTube-Channels „Forgotten Weapons“ erklären, die übriges freimütig zugeben, dass es sich bei der RPG-7 mitnichten um eine „Vergessene Waffe“ handelt. Aber die Gelegenheit, so ein Teil genauer unter die Lupe zu nehmen, kann sich ein Waffennarr natürlich nicht entgehen lassen.