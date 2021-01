Rockende Roboter: Boston Dynamics lässt Maschinen in Video tanzen – Aus nahe liegenden Gründen, die wir an dieser Stelle auch nicht zum 100. Mal wiederkäuen müssen, war das Jahr 2020 voller Tiefpunkte. Schaut man jedoch in Richtung des Technologiesektors, so hat sich dort in diesem Mistjahr so einiges getan. Was gab es nicht alles an Berichten: Elektroautos mit über 1100 km Reichweite, durchsichtige Solarzellen-Paneele, medizinische Durchbrüche und, und, und. Was läge näher, als 2021 mit einem der letzten Videos dieser Art aus 2020 einzuleiten: einem Roboter-Musikvideo.

So oder so ähnlich muss wohl der Hintergedanke der für ihre hochmodernen Robotik-Entwicklungen berühmten Schmiede Boston Dynamics ausgesehen haben, als sie sich zu diesem abgefahrenen Clip entschied. Hier ist alles versammelt, was man im Laufe des Jahres 2020 so an Robotern des Unternehmens sehen konnte, um das Jahr mit einer Feier der ganz besonderen Art ausklingen zu lassen.

Genauer gesagt tanzen die Maschinen hier zum Motown-Klassiker „Do you love me“ von den Contours und zeigen, wie weit das Thema aufrechtgehender Maschinen bei Boston Dynamics so im Laufe einer vergleichsweise kurzen Zeit vorangeschritten ist. Für Fans der Robotik ist ein Video wie dieses ein Meilenstein. Leuten, die bei Terminator aufgepasst haben, könnte es hingegen eine Gänsehaut bescheren, wenn man sich vor Augen führt, welche Fortschritte maschinelles Lernen und KI ebenfalls parallel dazu gemacht haben: Skynet, ick hör dir dancen …