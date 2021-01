Handwerker stellt Walzen-Rasenmäher wieder her

Aufwendige Restaurierung einer Rostlaube: Handwerker stellt Walzen-Rasenmäher wieder her – Restauratoren sind wahre Magier ihres Fachs, diese Damen und Herren machen aus einem dreckverkrusteten, mit Kaffee übergossenen und zerschnittenen Ölschinken in mühsamer Kleinarbeit wieder das ursprüngliche Meisterwerk. Doch es geht auch im kleineren Maßstab, was die finanziellen Risiken betrifft. Etwa mit einem klassischen Walzenrasenmäher, der seine besten Tage hinter sich hat.

Wenn ein Macher seinen YouTube-Kanal „Restoration Station“ nennt und damit Erfolg hat, weiß man, dass man es mit einem erfahrenen Handwerker zu tun hat, der seine Handgriffe beherrscht und sich darauf spezialisiert hat, Dinge vor der Kamera wiederherzustellen. Dieses faszinierende Subgenre des Netzvideos begeistert weltweit Millionen Menschen, die sich dafür faszinieren können, wie aus rostigem Schrott wieder ein Schmuckstück wird.

In diesem Fall wurde der Kanalbetreiber von seinem Vater gebeten, das Foto eines alten Walzenrasenmähers zu betrachten und zu entscheiden, ob man das Teil noch restaurieren könne. „Restoration Station“ fand die Idee großartig, wie er selbst unter seinem Video schreibt: „Also entschied ich mich, die Herausforderung anzunehmen“. In Folge bezeichnet er dieses Restaurationsprojekt als das frustrierendste, das er bis dato hatte.

Unter anderem deshalb, weil er die Klingenwalze komplett zerlegen musste, sich darüber klar werden musste, wie man sie wieder zusammensetzt – und ihre Reinigung und Schärfung viel Zeit in Anspruch nahmen. Gerade weil er diese investierte, überzeugt das Ergebnis des Kanalbetreibers am Ende jedoch und der Mäher ist wieder ein Schmuckstück.