Verheerende Feuerkraft über mehr als 180 Kilometer: Video stellt Railgun der US-Armee vor – Dass das US-Militär in Sachen Etat wie auch bei den Superlativen seiner Waffensysteme keine kleinen Brötchen backt, versteht sich. Man sollte daher meinen, die dicksten Kanonen seien die gewaltigen Artilleriegeschütze der US-Army. Weit gefehlt, es gibt einen Trumpf im Arsenal für den direkten Beschuss: das elektromagnetische Schienengewehr, Railgun genannt. Ein Video stellt diese besondere Waffe vor und erläutert ihren Einsatz.

Eifrige Kinogänger und Popkultur-Fans kennen die Waffe. Etwa aus dem Schwarzenegger-Vehikel „Eraser“ aus den Neunzigern, wo eine transportable Variante zum Einsatz kam. Oder in den „Transformers“-Spielen, wo mit so einem Teil aus vielen Kilometern Entfernung ein Riesenroboter von einem Wolkenkratzer geballert wurde. Computerspieler älterer Schule seufzen sehnsüchtig nach den guten alten „Quake II“-Zeiten, wo man ebenfalls mit einer Railgun herumholzen durfte.

Der YouTube-Kanal „Wonder World“ stellt in seinem Video die elektromagnetische Railgun des US-Militärs vor. Eine Waffe, die kinetische Energie mit Vollgeschossen statt herkömmlicher explosiver Gefechtsköpfe verwendet. Der 32-Megajoule-Elektromagnetverbund bringt sein Projektil auf eine „Mündungsgeschwindigkeit“ von Mach 7,5. Mit einer Gewalt von noch immer fünf-facher Schallgeschwindigkeit schlägt es im Ziel ein – wohlgemerkt bis zu 100 Seemeilen weit entfernt. Zur Klarstellung: Das sind mehr als 185 Kilometer.

Zwei ganze Branchenzweige forschen für das Militär der USA an dem Katapultsystem, um es stetig zu verbessern. Denn die Waffe verschlingt binnen kürzester Zeit gewaltige Mengen Energie und wird in dieser Hinsicht stetig verbessert, um eines Tages auf großen Kriegsschiffen mit Nuklearreaktor ihren Platz zu finden, so alles für die Entwickler mitläuft. Dieser Energiehunger bildet auch den Grund, warum wir Railgun-Langflinten wie bei „Eraser“ wohl noch sehr, sehr lange nicht zu Gesicht bekommen werden. Hoffentlich.