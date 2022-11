Black Friday Deals bei Tineco: Die allgemeine Black-Friday-Stimmung macht natürlich auch vor Tineco nicht Halt. Vom 18. bis zum 28. November fährt der Hersteller innovativer und smarter Haushaltsgeräte auf Amazon und auf der Tineco-Webseite eine ganze Reihe Rabatte für Top-Produkte aus dem firmeneigenen Portfolio auf, die wir euch nicht vorenthalten wollen.

Besonderes Augenmerk liegt dabei auf den smarten Helfern im Haushalt PURE ONE S15 PET, CARPET ONE und FLOOR ONE S5.

Tineco FLOOR ONE S5: Kabelloser Wischsauger für Hartböden

Indem der FLOOR ONE S5 in nur einem Rutsch fegt, wischt und saugt, eignet sich das Gerät ideal für die effektive Reinigung von Hartböden. Dank der iLoop-Sensortechnologie wird die Reinigung durch Erkennung von nassem oder trockenem Schmutz, Staub oder Schutt zum Kinderspiel.

Der iLoop-Ring auf dem farbigen LED-Display wechselt von Rot auf Blau, sobald der Boden sauber ist, so dass man den Reinigungsfortschritt stets im Blick hat. Ein speziell designter Bürstenkopf sorgt zudem für eine optimierte und streifenfreie Reinigung von Sockeln, Leisten, Ecken, Winkeln und sämtlichen schwer erreichbaren Stellen.

Der Frischwasserbehälter fasst 0,8 Liter, der Behälter für das Schmutzwasser 0,7 Liter, so dass auch mehrere Wohnbereiche am Stück ohne Unterbrechung gereinigt werden können.

Der Originalpreis des FLOOR ONE S5 beträgt 509 Euro. Während der Black Friday Deals erhaltet ihr das Gerät mit 26 Prozent Rabatt für nur 379 Euro.

Tineco CARPET ONE: Smartes Polster- und Teppichreinigungsgerät

Mit einer Saugkraft von 1.300 W und seinen Borsten macht dieser nützliche Helfer jedem Fleck, tief sitzendem Schmutz und Teppichgerüchen den Garaus. Das Gerät reinigt Teppiche und entfernt auch Wasserrückstände mühelos.

Auch hier kommt wieder die iLoop-Sensortechnologie zum Einsatz, die erkennt, wie schmutzig der Teppich ist, um jederzeit automatisch die optimale Saugkraft und den optimalen Wasserfluss für einen intelligenteren und effektiveren Reinigungsprozess anzuwenden. Die sogenannte HeatedWash-Technologie sorgt außerdem für eine konstante Wassertemperatur.

Der CARPET ONE kann aber nicht nur Teppiche: Mittels eines Schlauches und mit einem Fleckentfernerwerkzeug können auch Polster, Teppichtreppen, Autoinnenräume und andere schwer zugängliche Stellen problemlos selbst von hartnäckigen Flecken gereinigt werden.

Der Originalpreis des CARPET ONE beträgt 499 Euro. Während der Black Friday Deals erhaltet ihr das Gerät mit 25 Prozent Rabatt für nur 374 Euro.

Tineco PURE ONE S15 PET: Effektive Beseitigung von Tierhaaren

Jeder, der ein Haustier mit Fell sein Eigen nennt, kennt das Problem der unfreiwilligen Hinterlassenschaften nur allzu gut. Abhilfe schafft hier der PURE ONE S15 PET, der genau für diese Zwecke entworfen wurde. Dank seiner speziell entwickelten ZeroTangle-Bürste fängt er die Haare nämlich ein, ohne sie zu umwickeln, wodurch sich die Bürste nach dem Putzen leichter reinigen lässt.

Darüber hinaus werkelt in dem gerät die PureCycloneTechnologie, die dafür sorgt, dass effektiv die Luft vom Staub getrennt wird. Dies verhindert ein Verstopfen des Vorfilters und den Verlust der Saugleistung, wodurch eine starke und unverminderte Saugleistung gewährleistet wird.

Der iLoop-Sensor kümmert sich überdies darum, dass die Saugleistung automatisch an die erkannte Verschmutzung angepasst wird, verbessert die Reinigungseffizienz und verlängert die Laufzeit. Die freistehende Ladestation erfordert darüber hinaus keinerlei Installation durch zusätzliches Bohren oder ähnliches.

Der Originalpreis des PURE ONE S15 PET beträgt 499 Euro. Während der Black Friday Deals erhaltet ihr das Gerät mit 25 Prozent Rabatt für nur 374 Euro.

Weitere Tineco-Deals für einen einfach sauberen Haushalt fällig? Bitte sehr:

Tineco FLOOR ONE S3

Originalpreis: 399 Euro

Angebot zum Black Friday: 279 Euro (30 % Rabatt)

Tineco PURE ONE S12 PRO

Originalpreis: 599 Euro

Angebot zum Black Friday: 419 Euro (30 % Rabatt)

Tineco FLOOR ONE S5 Steam

Originalpreis: 449 Euro

Angebot zum Black Friday: 339 Euro (24 % Rabatt)

Tineco FLOOR ONE S5 Combo

Originalpreis: 449 Euro

Angebot zum Black Friday: 368 Euro (18 % Rabatt)