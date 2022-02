Die „QuietOn 3“ Ohrstöpsel im Test – Den Fuß der menschlichen Grundbedürfnispyramide bilden Essen, Trinken, Atmung, Wärme und Schlaf. Letzterem kommt in unserer Gesellschaft gefühlt jedoch immer weniger Bedeutung bei. Sei es, weil man von der Arbeit getrieben bewusst auf Ruhezeiten verzichtet, oder weil einem diese aufgrund einer zu lauten Umgebung schlicht nicht vergönnt sind. Straßenlärm, Nachbarn, Heizungen oder auch der eigene schnarchende Partner – all das wirkt sich negativ auf unseren Schlaf aus.

Und auch im wachen Zustand sind wir quasi unentwegt einer Lärmverschmutzung ausgesetzt, die unseren Stresskessel stets unter Dampf hält.

Glücklicherweise hat der menschliche Erfindergeist die ANC-Technik hervorgebracht – Active Noise Cancelling ermöglicht es, unerwünschte Hintergrundgeräusche zu reduzieren, indem entsprechend ausgestattete Kopfhörer der Umwelt lauschen, um einen gezielten Gegenschall zu erzeugen. Dieser negiert die Geräusche, ganz so als würde man in einer mathematischen Gleichung eine Minus-Zahl mit einer passenden Plus-Zahl wieder auf null bringen.

So wohltuend ANC aber auch sein mag, erscheint die Technik doch eher für den Alltag als für den Schlaf geeignet. Denn wer kann schon mit einem Bügelkopfhörer auf, oder dicken Earbuds in den Ohren schlafen? Im Bett musste man sich also bisher mit den klassischen Wegwerf-Ohrenstöpseln aus Schaumstoff begnügen, die Geräusche lediglich passiv dämpfen. Bis jetzt jedenfalls.

Denn die finnische Firma „QuietOn“ hat mit den „QuietOn 3“ ANC-Ohrenstöpsel auf den Markt gebracht, die speziell für einen erholsamen Schlaf designt worden sind.

Eines gleich vorweg: Als Kopfhörer zur Medienwiedergabe sind die Ohrenstöpsel nicht gedacht. Zugunsten einer möglichst geringen Größe wird auf diesbezügliche Technik komplett verzichtet. Das Ergebnis sind die weltweit wohl kleinsten ANC-Ohrenstöpsel, die komplett ins Ohr passen, und somit auch Menschen einen ruhigen Schlaf ermöglichen, die nächstens auf der Seite liegen.

Geliefert werden die „QuietOn 3“ Earbuds mit einer praktischen Ladebox, einem USB-C Ladekabel und vier verschiedenen Schaumstoffaufsätzen in den Größen XS, S, M und L.

Beim Auspacken fallen Haptik und Gewicht des Ladecases direkt angenehm auf. Die Box wirkt robust und widerstandsfähig, der Deckel schließt dank der verbauten Magneten fest und sicher. Geöffnet gefällt eine Oberfläche aus gebürstetem Aluminium, in deren Aussparungen die Earbuds Platz finden und via Drei-Pin-Magnetkontakten geladen werden.

Die Akkulaufzeit der Buds beträgt ca. 28 Stunden, der Akku des Ladekoffers reicht für ca. 3x Aufladen der Ohrhörer von leer auf voll. Kleine LED-Leuchten zeigen beim Öffnen des Cases den jeweiligen Ladestand der Bud in drei Stufen an. Eine weitere LED-Leiste an der Rückseite visualisiert den Ladestand der Box.

Den wertigen Eindruck stört lediglich, dass die Earbuds etwas wackelig auf ihren Ladepins zu liegen scheinen. Doch das täuscht, denn im geschlossenen Case ruhen sie absolut sicher auf ihrem Platz, so sehr wir die Ladebox auch schütteln. Allerdings muss man darauf achten, links und rechts nicht zu verwechseln, da die Kontakte ansonsten nicht richtig sitzen.

Gleiches gilt natürlich auch für den Sitz in den Ohren, weshalb wir uns diesbezüglich eine etwas klarere Markierung gewünscht hätten. Denn um das weiße, leicht erhöhte „R“ oder „L“ auf der ebenfalls weißen Innenseite der Earbuds zu erkennen, bedarf es guter Augen und ausreichend Lichts.

Eine mit den Fingern zu spürende Markierung hätte es beispielsweise deutlich einfacher gemacht, die korrekte Seite auch im Dunklen zuzuordnen, wenn man mitten in der Nacht vom Schnarchen des Partners geweckt wird, oder die Buds morgens schlaftrunken korrekt ins Case zu legen.

Ansonsten sind wir von den „QuietOn 3“ aber fasziniert.

Die Kollegen sind gerade mal so groß wie unser Daumennagel und eingesetzt nicht mehr zu sehen, wenn man von vorne in den Spiegel blickt. Um damit gut auf der Seite zu liegen, muss man aber zunächst einmal den passenden Schaumstoffaufsatz für sich finden. Wir haben uns nach langem Hin und Her für eine etwas kleinere Größe entschieden, da wir die „QuietOn 3“ dank dieser quasi nicht mehr im Ohr spürten. Die Geräuschunterdrückung mit den nächst größeren Aufsätzen war zwar etwas besser, der Druck in den Ohren machte sich aber auch deutlicher bemerkbar, was bei Liegen auf der Seite etwas unangenehm auffiel.

Dazu muss man sagen, dass der Autor dieser Zeilen bereits seit Jahren mit herkömmlichen Ohrenstöpseln schläft, einen Plug in den Gehörgängen in der Nacht also gewohnt ist. Fakt ist, dass diese aufgrund ihrer weichen Beschaffenheit bei Liegen auf der Seite weniger zu spüren sind, als die „QuietOn 3“. Korrekt eingesetzt stören die ANC-Kopfhörer aber nur, wenn man ungünstig liegt, und was die Leistung betrifft, sind sie unseren bisher genutzten Wegwerf-Ohrenstöpseln haushoch überlegen.

Zu Testzwecken haben wir uns in unterschiedliche Geräuschszenarien begeben, um die Leistung sowohl (hochwertiger) Schaumstoffstöpsel als auch eines prominenten Noice-Cancelling-Over-Ear-Kopfhörers mit jener der „QuietOn 3“ Earbuds zu vergleichen.

Während wir mit den Schaumstoffstöpseln die Worte eines Gespräches aus einem Fernseher im Nebenraum noch hören konnten, verkamen diese mit den Bügelkopfhörern zu einer leisen Ahnung. Erstaunlich: Die winzig kleinen „QuietOn 3“ standen den großen Over-Ear-Kopfhörern kaum nach!

Dabei muss man wissen, dass bestimmte Geräusche mit ANC nach wie vor wahrzunehmen sind, denn eine vollkommene Geräuschunterdrückung gibt es nicht. So ganz wird man das Schnarchen seines Bettnachbarn also auch mit den „QuietOn 3“ nicht loswerden.

Gemessen an dem, was auf dem Markt erhältlich ist, hätten wir uns ANC in diesen Dimensionen aber zuvor nicht vorstellen können. Insbesondere typischerweise tieffrequenten Hintergrundlärm, wie etwa Verkehrsgeräusche, filtern die kleinen Ohrenstöpsel erstaunlich effektiv heraus.

Damit eignen sich die finnischen Mini-Earbuds auch bestens für den Alltag im Büro – oder etwa, um Reiselärm zu unterdrücken.

Die Bedienung ist dabei denkbar einfach: Es gibt keine! Einfach die Schaumstoffaufsätze zwischen den Fingern etwas zusammenrollen, in die Ohren stecken, in die optimale Position drehen und abwarten, bis der Schaumstoff sich ausgedehnt hat. Sobald der Gehörgang versiegelt ist, starten die Earbuds ihre ANC-Magie. In der Anleitung wird diesbezüglich übrigens darauf hingewiesen, dass sehr haarige Gehörgänge die Leistung negativ beeinflussen können.

Um zu testen, ob die kleinen Kollegen im Ohr auch wirklich arbeiten, kann man den Deckel des Ladecases an die Earbuds führen. Die darin verbauten Magneten lösen nämlich einen Kontakt aus, der die Elektronik deaktiviert. Dadurch entleeren sich die Kopfhörer im Case nicht. Im Ohr getragen ist dieser Mechanismus anhand eines dezenten Schnappgeräusches zu vernehmen.

Laut Anleitung hält man sich das Case zu Testzwecken einfach hinter das Ohr. In unserem Falle wollte dies aber partout nicht klappen, was womöglich schlicht der dafür ungeeigneten, individuellen Form unserer Ohrmuscheln geschuldet ist. Den geöffneten Deckel jedoch von vorne an die Kopfhörer zu führen, klappte schließlich. Probiert also etwas herum, um euch davon zu überzeugen, dass eure mit 239 Euro nicht gerade günstigen „QuietOn 3“ auch richtig funktionieren.

Fazit:

Die kabellosen „QuietOn3“-Ohrenstöpsel sind kleine Heilsbringer, wenn störende Umgebungsgeräusche den nächtlichen Schlaf stören. In einem Gehäuse, das so winzig ist, dass man damit sogar bequem auf der Seite liegen kann, haben die Macher eine Technik verbaut, die hinsichtlich der Leistung durchaus mit den großen und namhaften Active-Noise-Cancelling-Kopfhörern mithalten kann. Musikwiedergabe oder Telefonie sind zwar nicht möglich, ihrem eigentlichen Zweck entsprechend machen die Earbuds das mit ihrem unglaublich kompakten Design aber locker wett. Der stolze Preis erscheint uns jedoch als etwas zu hoch angesetzt.

Die „QuietOn 3“-Ohrenstöpsel erhaltet ihr unter diesem Link für 239 Euro direkt beim Hersteller.

Quelle: quieton.com