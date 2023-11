PS5 Slim: Experte nimmt neue Sony-Konsole unter die Lupe – Mit der PS5 Slim bringt Sony demnächst eine verschlankte Version der Playstation 5 auf den Markt. Im Vorfeld der Veröffentlichung häufen sich die Videos im Netz von Leuten, die bereits Hand an die neue Kiste legen konnten. Darunter befindet sich auch ein sogenanntes "Teardown"-Video, in welchem ein Experte die Slim-Version genau unter die Lupe genommen und daraufhin ein klares Urteil gefällt hat.

Auf den ersten Blick bringt die neue Slim nur Vorteile mit sich.

So ist es Sony gelungen, das Gewicht um ganze 24 Prozent zu reduzieren – von den 3,2 Kilo des Basismodells also auf nun nur noch 2,6 Kilo. Der modulare Aufbau der Slim erlaubt es zudem, dass Blu-Ray-Laufwerk zu entfernen, oder im Falle der Digital Edition sogar nachzurüsten, und auch die Speicherkapazität wurde auf 1 TB erhöht.

Gemäß dem Technikexperten und YouTuber Dave2D wirkt die PS5 Slim jedoch trotz der Diät nicht wesentlich kleiner als die ursprüngliche Konsole.

Besonders kritisch sieht er zudem den neuen Ständer im Lieferumfang, der lediglich aus zwei Plastikklammern besteht und einen minderwertigen und unsicheren Eindruck hinterlässt. Einen vertikalen Ständer legt Sony leider nicht bei – dieser muss für stolze 29,99 Euro nachgekauft werden.

Wann genau die PS5 Slim in Deutschland erhältlich sein wird, ist noch nicht bekannt.

In den USA können Käufer sich seit dem 8. November hingegen bereits ein Spider-Man-2-Bundle sichern, bevor die Konsole dort und auch in Japan am 10. November offiziell an den Start geht.

Wenn es dann auch bei uns soweit ist, soll die Digital Edition "giga.de" zufolge für rund 450 Euro angeboten werden, die Version mit Laufwerk hingegen 550 Euro kosten.

Im Folgenden könnt ihr euch das vollständige Teardown-Video von Dave2D selbst anschauen:

