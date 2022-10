Prime Exklusive Angebote: Smarte Haushaltsgeräte von Tineco stark reduziert – Anlässlich der von Amazon veranstalteten Prime Exklusive Angebote bietet Tineco, der Hersteller von smarten Haushaltsgeräten, eine ganze Reihe an Produkten aus dem hauseigenen Portfolio in der Zeit vom 11. bis 12. Oktober zu vergünstigten Sonderpreisen an. Käufer können sich dabei auf 20 bis 30 Prozent auf den jeweiligen UVP freuen.

Im Angebot sind folgende Geräte:

Mit dem Tineco FLOOR ONE S5 Combo Power Kit erhaltet ihr nicht nur einen leistungsstarken Wischsauger, mit nur wenigen Handgriffen könnt ihr das Gerät zu einem Handstaubsauger oder auch einem Akkusauger normaler Größe umfunktionieren.

Der iLoop-Sensor für eine intelligente Regulierung der Reinigungsleistung und ein praktisches LED-Display bieten maximalen Reinigungskomfort, eine App liefert zusätzliche Informationen.

Darüber hinaus spült eine freihändige Selbstreinigungsfunktion automatisch den Innenschlauch und die Bürstenwalze für eine schnelle, saubere Wartung. Dank des Tierhaarsiebes im Schmutzwassertank lassen sich außerdem Tierhaare schnell und einfach entfernen.

Das Power-Kit beinhaltet zum einen den FLOOR ONE S5 Combo und zum anderen das Multitasker-Kit bestehend aus einer weichen Walzenbürste, einer Mini-Power-Bürste, einer zweifachen Ladestation und verschiedenem Zubehör für den Handstaubsauger.

Der Originalpreis beträgt 549 Euro – während der Prime Exklusive Angebote bekommt ihr das Tineco FLOOR ONE S5 Combo Power Kit hingegen mit 30 Prozent Rabatt für 384 Euro.

Der Tineco PURE ONE S15 Akkusauger verfügt über V-förmige Borsten und ein Doppelkamm-Design, welches dafür sorgt, dass Haare angehoben und abgesaugt werden, ohne sich in der Walzenbürste zu verheddern. Der Staubbehälter lässt sich nach der Reinigung mit einem Tastendruck bequem über dem Mülleimer entleeren.

Der Pure One S15 lässt sich ebenfalls in einen Handstaubsauger umwandeln, um rasch beispielsweise Polster, Kurzwaren, Autoinnenräume oder enge Räume zu reinigen. Die freistehende Ladestation ermöglicht eine platzsparende Aufbewahrung, ohne bohren zu müssen.

Normalerweise kostet der Pure One S15 Essentials 399 Euro, im Herbst-Rabatt nur 319 Euro.

Bei dem Tineco CARPET ONE PRO handelt es sich um einen smarten Teppich- und Polsterreiniger, welcher über die sogenannte Heated Wash-Technologie verfügt – ein einzigartiges Heizfeld, das die Wassertemperatur auf 40 °C hält. Durch die optimal erwärmte Mischung aus Lösungsmittel und Wasser während des gesamten Reinigungszyklus können hartnäckige Flecken besonders effektiv bekämpft und entfernt werden.

Der ultraschnelle Trocknungsmodus entfernt auf Knopfdruck das Wasser und bläst temperaturgesteuert 75° C heiße Luft ein, was die Trocknungsdauer minimiert und den Teppich vor Überhitzung und Beschädigungen schützt. Dank eines zusätzlichen Schlauches und einem Fleckentfernungswerkzeug können aber auch mühelos Polster, Teppichtreppen, Autoinnenräume und andere schwer zugängliche Stellen gereinigt werden.

Kostet der Tineco CARPET ONE PRO üblicherweise 599 Euro, erhaltet ihr das Gerät am 11. und 12. Oktober 20 Prozent günstiger für 479 Euro.

Der smarte kabellose Stabstaubsauger Tineco PURE ONE S12 PRO Ex ist Hand- und Bodenstaubsauger in einem.

Das Gerät kommt mit zwei Turbobürsten für unterschiedliche Böden daher – eine weiche Rolle für harte Bodenbeläge und eine direkt angetriebene Turbobürste für Teppiche – und erkennt dank der iLoop-Technologie die Staubmenge, um die Saugleistung vollautomatisch in Echtzeit anzupassen. Über den eingebauten kapazitiven Stufenregler lässt sich die Saugleistung aber auch manuell regeln.

Auf dem Universal-LED-Display werden zudem unter anderem Informationen zu Staubmenge, Akkustand, Saugleistung und Fehlermeldungen angezeigt, die passende App liefert weitere Daten und Funktionen. Der intelligente Selbstreinigungsaufsatz reinigt zudem den Filter des Geräts, was für eine dauerhaft hohe Saugleistung sorgt.

Der Originalpreis des Tineco PURE ONE S12 PRO Ex liegt bei 599 Euro, der Herbst-Rabatt macht ihn mit gerade mal 419 Euro ganze 30 Prozent günstiger.

Als intelligentes Saug- und Wischsystem für Trockenes und Nasses entfernt der Tineco Floor One S3 schnell und gründlich alle Flecken ‒ ganz egal, ob es sich dabei um Flüssigkeitsreste, Dreck oder Tierhaare auf dem Fußboden handelt.

Der Akku-Saugwischer ist mit einer KI und einem LED-Display ausgestattet und passt dank des iLoop Smart-Sensors automatisch die Saugleistung und den Wasserdurchfluss an. Dadurch können Böden effektiv und vollständig in einem Durchgang gesäubert werden. Eimer und Wischmop gehören mit dem kabellosen und wendigen Gerät der Vergangenheit an.

Dank des mehrstufigen Selbstreinigungssystems macht sich der FLOOR ONE S3 nach getaner Arbeit sogar selbst sauber, via App lassen sich außerdem Daten wie Reinigungsleistung und -berichte, Bedienhinweise, der Akkuzustand oder Erinnerungen für die Gerätewartung einsehen.

Der Originalpreis des Tineco Floor One S3 beträgt 399 Euro, wer während der Prime Exklusive Angebote zuschlägt, bekommt ihn hingegen für 279 Euro.