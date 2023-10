PlugVan und Jackery: Neue Camping-Module für Kleintransporter mit Jackery Explorer 1500 Pro – Die Zusammenarbeit zwischen PlugVan, einem Unternehmen für mobile Camping-Module, und Jackery, einem Spezialisten für tragbare Energielösungen, setzt sich fort. Im Rahmen dieser erweiterten Partnerschaft werden nun PlugVan-Module nicht nur in Transportern, sondern auch in Kleintransportern und Vans eingesetzt. Die Module können den Raum in ein mobiles Büro, eine Werkstatt oder eine Camping-Einrichtung umwandeln.

Einsatz der Jackery Explorer 1500 Pro in den PlugVan-Modulen

Zur Unterstützung dieser Anwendungen werden Jackerys tragbare Powerstations für die Stromversorgung eingesetzt. Speziell die Jackery Explorer 1500 Pro ist nun eine Option für die Verbraucher. Mit einer Kapazität von 1512 Wh und einer Dauerleistung von 1800 Watt ist diese Powerstation in der Lage, auch energieintensive Geräte zu versorgen. Die Explorer 1500 Pro bietet sieben Anschlüsse für eine Vielzahl von Anwendungen, von der Beleuchtung bis zum Laden mobiler Geräte. Die Stromversorgung der Explorer 1500 Pro kann durch einen 12-Volt-Anschluss während der Fahrt, durch Landstrom oder optional durch die Jackery SolarSaga-Solarpanels erfolgen.

Sonderangebot: 35 % Rabatt auf die Jackery Explorer 1500 Pro

Als Feier der fortgesetzten Kooperation bietet Jackery einen speziellen Rabatt an. Bis zum 5. November kann die Jackery Explorer 1500 Pro mit dem Rabattcode "PLUGVAN" zu einem reduzierten Preis von 1039,35 Euro anstelle von 1599 Euro erworben werden. Dieses Angebot stellt eine Preisreduzierung von 35 % dar und ist über den Online-Shop von Jackery erhältlich.

In dieser Partnerschaft präsentiert sich Jackery als zuverlässiger Partner für mobile Energielösungen, während PlugVan die Flexibilität in der Nutzung von Vans und Kleintransportern erhöht. Beide Unternehmen ergänzen sich somit ideal in der Schaffung mobiler, flexibler und energieeffizienter Lösungen.